Cus Padova, sfortunata la trasferta a Villorba

Non riesce l’impresa al CUS Padova rugby, che cade sul campo del Villorba per la sedicesima giornata nel girone 3 di Serie B.

La partita

Gli universitari giocano una partita combattiva e attenta, ma devono arrendersi al maggior tasso tecnico degli avversari. L’unico peccato è quello di non essere riusciti a conquistare il punto di bonus che sarebbe valso l’aggancio al Mirano al penultimo posto della classifica. Il CUS si era portato anche in vantaggio con un piazzato di Loteni dopo 3’, ma i padroni di casa hanno reagito immediatamente segnando due mete in rapida successione con Pornaro e Taffarello. Al quarto d’ora arriva anche la prima meta degli ospiti (non trasformata) con Frare. Nel finale di tempo, però, il Villorba accelera e segna altre due mete (trasformate) con Bisetto e ancora Pornaro. Quest’ultimo è scatenato e al primo della ripresa sigla anche la sua terza meta personale che di fatto chiude i conti. Il CUS accorcia al 63’ con la meta di Meneghetti ma dopo il cartellino giallo sventolato a Scanferla subisce una nuova meta al 69’ ad opera di Bisetto. Al 71’ la meta di Sartori, trasformata da Scagnolari, fissa il risultato sul definitivo 38-20.