Nuovo staff per il Cus rugby, presentati i coach Denni Cesaro, Luca Pasqualin e Filippo Bravin

Il Cus Padova rugby pone le basi per la prossima stagione in Serie B. La scorsa settimana è stato formalizzato l’accordo con il nuovo staff tecnico che guiderà la squadra nel campionato 2022/2023. Si è chiusa la collaborazione con Fabio Faggiotto, Michele Matteralia e Fabio Scapin ai quali sono andati i ringraziamenti della società per aver portato a termine un anno difficilissimo, dove i risultati sportivi, al di sotto delle aspettative, sono stati condizionati dai due anni di stop per la pandemia. Restando immutata la grande stima per le competenze e la professionalità dei tre tecnici, il direttivo ha reputato di dover cambiare dopo una stagione così complicata.

Lo staff

Ecco così un nuovo staff tecnico. I due allenatori, entrambi ex cussini, saranno Denni Cesaro (head coach e allenatore della mischia) e Luca Pasqualin (aiuto allenatore e responsabile dei trequarti). Ad affiancarli, soprattutto nell’allenamento delle skills individuali, ci sarà Lorenzo Innocenti, mentre il nuovo preparatore atletico sarà Filippo Bravin. Lo staff è già stato presentato alla squadra ed è iniziata la programmazione per la preparazione alla prossima stagione sportiva in Serie B. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 agosto e il gruppo di giocatori rimarrà sostanzialmente lo stesso dello scorso anno, con il recupero di qualche atleta fermo da un paio di stagioni o che era rimasto fuori per infortunio. A questi si aggiungeranno i ragazzi del 2002 promossi dall’Under 19 e si sta trattando con le società limitrofe per ottenere qualche rinforzo. Di base l’obiettivo primario è quello di creare un gruppo solido nel quale far confluire i ragazzi che in questo momento sono in Under 19 e Under 17, considerato che le annate 2004, 2005 e 2006 sono particolarmente interessanti, nella prospettiva che le stagioni future possano garantire alla prima squadra una colonna portante di giocatori costruiti in casa.

Dichiarazioni

«Ho iniziato a fare l’allenatore quando ero un giocatore del Cus Padova e mi promisi che un giorno sarei stato alla guida del first XV», la gioia di Denni Cesaro. «Sono molto emozionato e carico per questo sogno che si realizza. Sono tornato casa! Ho percepito molto entusiasmo da parte dei ragazzi e di tutto lo staff. Con Luca Pasqualin siamo amici, ex compagni di squadra e condividiamo lo stesso modo di vedere il rugby. Sono sicuro che avremo intesa. La scorsa stagione è stata difficile, ma questo non ci impedirà di far trovare ai ragazzi motivazioni e soprattutto divertimento». Grande carica anche per Luca Pasqualin: «Allenare il CUS Padova Rugby è un piacere, ma anche una responsabilità se pensiamo che il CUS è l’unica squadra della città di Padova, oltre al Petrarca, ad aver disputato il massimo campionato di Serie A, quando ancora non esistevano le franchigie, il campionato URC e i migliori giocatori italiani giocavano nel nostro campionato. Le vittorie e le grandi soddisfazioni arrivano solo con tanto sano allenamento, ma è importante anche rispettare e prendere esempio da chi questa maglia l’ha indossata in passato portando il bucranio ai massimi livelli italiani. Credo che questi siano due pilastri per divertirci giocando a rugby».