Da tutto il mondo 340 giovani promesse del golf: insieme russi e ucraini

In dirittura di arrivo l’ottava edizione dell’International U.S. Kids Venice Open, torneo under 18 tra i più prestigiosi al mondo e in Europa secondo solo alla Scozia, organizzato dalla U.S. Kids Golf a Padova in collaborazione con i due circoli del gruppo PlayGolf54, il Golf della Montecchia e il Golf Frassanelle dal 16 al 20 agosto.

Torneo

Un torneo sicuramente in costante crescita visto il numero degli iscritti, tutti giovani atleti tra i 6 e i 18 anni, arrivato quest’anno a 340 giocatori provenienti da ben 35 Paesi tra cui Canada, Australia, Sudafrica, Stati Uniti, Lettonia, Georgia, Kenia, Uganda, Porto Rico, Messico, Thailandia, Emirati Arabi oltre a una nutrita rappresentanza europea dalla Svezia, Danimarca, Germania, Inghilterra, Austria, Spagna, Francia, Romania, Svizzera e sul green, insieme, anche i rappresentati di Ucraina e Russia. Rappresenteranno l’Italia i migliori giocatori dell‘ ODM italiano (Ordine di Merito). L’evento ha validità per il Ranking Mondiale e ha il sostegno e patrocinio della FIG Federazione Italiana Golf, del CONI Veneto, del Comune di Padova Assessorato allo Sport del Comune di Padova e delle importanti istituzioni quali: Regione del Veneto, Provincia di Padova e dei Comuni di Galzignano Terme, Rovolon e Città di Selvazzano Dentro. La competizione si articola in dieci categorie di gioco con premi per i primi cinque classificati in ciascuna di esse. Per la categoria 13-18 la gara sarà valida per il WAGR (World Amateur Golf Ranking) e per l’ ODM italiano. Per le categorie boys 11 e 12 e girls 11 e 12 varrà per il ranking nazionale. Al miglior risultato italiano della categoria boys 13-18 verrà assegnato il Trofeo Teodoro Soldati, giovane promessa del golf italiano prematuramente scomparso nel 2015, alla vigilia della prima edizione del Venice Open.

Junior

Il Venice Open è il primo torneo al mondo riservato ai Junior organizzato e svolto all’insegna della sostenibilità ambientale. Tale impegno è stato riconosciuto dalla GEO Foundation Golf Environment Organization, che ha confermato per la quarta volta consecutiva la “GEO Tournament Certification” all’evento. Le iniziative di attenzione all’ambiente saranno molteplici, applicate dagli organizzatori e promosse tra tutti i partecipanti, a partire da “Operation Pollinator” con la presentazione delle Arnie del Miele Millebuche nel verde dei campi da golf per tutelare le api, all’impegno “Plastic free” che prevede l’uso di borracce, distributori di acqua, raccolta tappi e ovviamente l’attenta raccolta differenziata e il progetto “3R - Recycle, Reuse, Reduce”, infatti l’intera organizzazione farà uso di materiali riciclati, dalle scaffalature ai segnalatori di gioco. Grazie al risto-lounge bar Montecchia Green e al ristorante del Golf Frassanelle ci sarà una particolare proposta di menù salutari con prodotti km0 dell’Orto del Montecchia e massima attenzione alla sostenibilità ambientale. La cultura della sostenibilità verrà presentata e promossa a tutti i partecipanti, atleti, ospiti, staff e partner che compileranno anche un questionario finale.

Sociale

All’impegno sportivo e ambientale, si affianca quello sociale con iniziative a favore dell’Associazione l’Isola che c’è partner dell’Hospice pediatrico dell’Ulss 6 padovana, prima struttura per le cure palliative in Italia e punto di riferimento regionale che si occupa di bambini affetti da malattie rare, con problematiche di dolore e di inguaribilità, aiutando anche le loro famiglie. I partecipanti potranno cimentarsi nell’indovinare il numero di Api nell’Arnia trasparente o sfidarsi al Charity Putting Contest, contribuendo così alla raccolta fondi.

Golf

Questo palcoscenico del golf giovanile Internazionale, ha il sostegno di ICS Istituto per il Credito Sportivo, Jaguar Land Rover, Autoserenissima, Chervò, Cavallino Bianco Family Hotel, FB Sport, Antenore Energia, lo studio di progettazione European Golf Design, il media partner Golf & Turismo e i partner tecnici DAP Green Division, Il Galzignano Resort Terme e Golf, l‘Hotel Piroga, Hotel Bristol Buja, Frutta Lola, Zacchello Rappresentanze – ed è anche occasione di formazione sportiva, infatti si proporrà presso il Golf della Montecchia a genitori e caddie, il seminario del famoso PGA Master Professional e Direttore del Player Development della U.S. Kids Golf John Godwin affiancato dalla Responsabile della Montecchia Golf Academy Maria Paola Casati.

Il Programma

Tanti gli eventi durante l’intera manifestazione ad iniziare dalla PARENT & CHILD by Jaguar Land Rover, una competizione genitore e figlio che in team si confronteranno da martedì 16 agosto sul percorso della Montecchia con numerosi special prizes messi in palio dai partner Jaguar Land Rover in collaborazione con Autoserenissima, che daranno anche la possibilità di effettuare esclusivi test drive. In palio anche un’opportunità davvero speciale, un voucher del 50% di sconto per la partecipazione al Summer camp della International Junior Golf Academy di Orlando negli States, messo a disposizione da FB Sports realtà che da oltre 10 anni assiste famiglie e ragazzi nella scelta di percorsi formativi e sportivi all’estero, in particolare negli USA.

Sfilata

Evento di lancio mercoledì 17 agosto con la meravigliosa “Nations Parade” la sfilata delle Nazioni dei paesi partecipanti, durante la quale si esibirà la rinomata Banda di Galzignano, ci sarà musica dal vivo con l’artista marchigiano Stefano Catani e lo “street food” sotto le stelle. Nelle due serate d’agosto verrà riproposto anche l‘evento GLOPRO, l’esclusiva sfida in notturna proposta lo scorso anno e che ha riscosso enorme successo, attrezzature e segnali fluorescenti renderanno l‘atmosfera magica e permetteranno di giocare divertenti sfide dopo il tramonto, con premio una fantastica sacca da golf messa in palio dal partner Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortosei, che il vincitore/vincitrice del contest riceverà direttamente a casa sua. Tutte le iniziative su www.veniceopen.it