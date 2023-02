Della Carri salva il Padova con la Triestina: è pareggio all'Euganeo

Un gol di Masi alla mezz'ora del primo tempo indirizza il match in favore degli alabardati che vanno più vicini loro al raddoppio che il Padova al pareggio, che però arriva, quasi inaspettato, nel finale. Una partita affatto bella, che ha visto i padroni di casa soffrire le ripartenze degli ospiti, che una volta in vantaggio si sono resi più volte pericolosi.

I gol

Entrambi nati da calci da fermo, due corner. La Triestina segna con un tocco ravvicinato di Masi che sfrutta la torre di un compagno. In spaccata la tocca in rete. Poi si contano una serie di occasioni in cui gli ospiti potrebbero fare male, soprattutto nella ripresa. Al 15esimo minuto ci vuole il miglior Donnarumma per non far precipitare la situazione. Poi, quando tutto sembrava perso, il neo acquisto Delli Carri si spinge in area per sfruttare il calcio d'angolo e si ritrova nella situazione di indirizzarre la palla in rete di testa su un cross battuto dalla bandierina da Radrezza. Nei minuti finali quasi si capovolge la situazione, con due nitide occasioni per Liguori che non è freddo nelle due circostanze.