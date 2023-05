Derby veneto per il Padova: stasera la sfida play off con la Virtus Verona

Per il Padova, secondo turno dei play-off di promozione di Serie C mette di fronte allo stadio "Euganeo", la Virtus Verona. La parita sarà trasmessa da RaiSport dalle 19 e 30, orario del fischio d'inizio.

Padova

Nel Padova Liguori potrebbe prendere il posto di Jelenic nel tridente con Bortolussi e Russini. Per il resto confermata la squadra che ha battuto la Pergolettese, con a centrocampo di Vasic, Radrezza e Dezi mentre in difesa, davanti alla porta di Donnarumma, ci saranno Valentini e Delli Carri centrali, Crivello a sinistra e Belli a destra.

Torrente

Due precedenti stagionali tra le due formazioni: all'andata a Padova finì 0-0 mentre a Verona la gara terminò 1-1. La Virtus per passare il turno deve vincere, al Padova basta un pareggio. «Per me la Virtus Verona non è una sorpresa, è una squadra con parecchi giocatori importanti per questa categoria, hanno un buon mix di giocatori esperti e giovani, sono molto forti sia in attacco che in difesa . Noi abbiamo due risultati su tre ma non dobbiamo focalizzarci su questo, bisogna cercare solo la vittoria», ha dichiarato Mister Torrente.