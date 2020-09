Calcio Padova: l'avvocato Fabio Pinelli si dimette dal ruolo di vice presidente

L'avvocato Fabio Pinelli, vice presidente del Calcio Padova, lascia l'incarico: «Sopraggiunti e non derogabili impegni professionali mi inducono a rassegnare le dimissioni dal Calcio Padova. Un ringraziamento particolare a Roberto Bonetto che mi ha voluto in Consiglio e a Joseph Oughourlian che mi ha onorato di essere il VicePresidente di un club così prestigioso. Un affettuoso saluto ai colleghi del Consiglio di Amministrazione, ai professionisti del Collegio Sindacale e a tutti i collaboratori della sede che ho sinceramente apprezzato sia umanamente che professionalmente».

Settore giovanile

«Lascio il settore giovanile del Calcio Padova nelle mani di un grande uomo e di un eccellente tecnico come Carlo Sabatini, che sono certo proseguirà il lavoro nel modo più proficuo aiutato da uno staff composto da persone serie e competenti. Mi sento di abbracciare ciascuno di loro, uno ad uno, di ringraziarli per il lavoro svolto e per aver portato pazientemente avanti con i nostri ragazzi l’insegnamento dei valori di rispetto e di educazione che sono i veri segni distintivi di un uomo prima che di un atleta. Un abbraccio di cuore a tutti i giovani biancoscudati, alle loro famiglie e a tutti i tifosi padovani. Grazie a tutti», Fabio Pinelli. Il Calcio Padova ringrazia l’avvocato Pinelli per l’impegno profuso a fianco della Società e del settore giovanile biancoscudato.