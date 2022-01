«Il divorzio da Sogliano? Il Padova è quello che spende di più ed è a meno 8 dalla vetta»

Non avrebbe dovuto uscire la notizia prima di lunedì, 24 gennaio, la notizia del divorzio tra il Padova e Sean Sogliano. «Avevamo - spiega l'A.d. Bianchi che in una intervista ha spiegato le scelte della società - già deciso che Sogliano non sarebbe rimasto con noi alla fine di questa stagione, decisione presa sulla base di tutto quello che è successo e anche sulla base dei risultati di quest’anno. Siamo virtualmente a -8, siamo la squadra che spende di più del girone, sicuramente ci aspettiamo qualcosa di meglio. Visti gli investimenti fatti a inizio campionato, ci aspettiamo risultati commisurati a quanto investito». Parole inequivocabili quelle dell'a.d. Alessandra Bianchi che spiega il perché della separazione.

Mirabelli

«Non abbiamo ritenuto di proseguire il rapporto con una persona dalla quale abbiamo deciso di separarsi. Abbiamo fatto alcuni colloqui, abbiamo scelto Massimiliano Mirabelli, che verrà presentato nella giornata di mercoledì. Vorremmo concentrarci sul futuro e quello che vorremmo fare. L’obiettivo rimane immutato, vogliamo fortemente la Serie B. Riguardo al mercato di gennaio, abbiamo una rosa ampia e articolata, e abbiamo sempre detto che ci sarebbero stati solo alcuni aggiustamenti».

Pavanel

«Il fatto che non proseguiamo con Sogliano - ha spiegato nell'intervista l'a.d. del Padova, non significa che non proseguiamo con Pavanel. Anzi, sono a colloquio in questo momento. Mirabelli ha un’esperienza ad ampio raggio, conosce i giocatori, ha grande esperienza di scouting, ha un’ampia rete di contatti e pensiamo che possa essere funzionale al nostro progetto. Per quanto riguarda Pavanel non è vero che abbiamo pensato al suo esonero. Per quanto riguarda nuovi soci, non ce sono all’orizzonte. Siamo virtualmente a -8, siamo la squadra che spende di più del girone, sicuramente ci aspettiamo qualcosa di meglio. Visti gli investimenti fatti a inizio campionato, ci aspettiamo risultati commisurati a quanto investito».