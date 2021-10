Nel maschile la Canottieri in trasferta a Napoli nel femminile il Plebiscito in casa contro il Palermo

Domenica 3 Ottobre l'esordio dei due team di punta patavini in A2. Nel maschile la Canottieri in trasferta a Napoli nel femminile il Plebiscito in casa contro il Palermo.

Canottieri

La squadra della Canottieri è composta da Nicola Ghedin (2.1) Luca Giacomini (2.2) Kirill Kivattsev (2.3) Daniele Valentino (2.3) Carlo Alberto Soave (2.7) Leonardo Ruzza (3.1) Andrea Vittadello (3.1) Alberto Bianchi (3.1) Eugenio Galione (3.1) Francesco Viero (3.1) Riccardo Scanziani (3.2) Nicola Cucchi (3.2) Eros Lampioni (3.3) Alberto Bardessa (3.3). All’occorrenza ci sarà a disposizione anche il portoghese Goncalo Olivera (1.20) e numero 290 (migliore classifica ATP numero 77 dell’agosto 2020). Olivera, Valentino e Soave sono i nuovi arrivi della squadra che lo scorso anno aveva conseguito la promozione. Capitano Enrico Bettini, direttore tecnico del settore tennis Stefano Paiaro, preparatore atletico Alex Bolovaneanu, incordatore Valdimiro Amato.

Calendario

Il calendario: 3/10 a Napoli contro il TC Vomero; 17/10 in casa contro il Bari; 24/10 a Roma contro l’Eur Sporting club; 31/10 in trasferta a Siracusa; 14/11 in casa con il Viserba (RM); 21/11 in casa con il Sinalunga (SI).

Plebiscito

Esordiranno domenica 3 ottobre in casa, presso i campi del Centro Sportivo 2000 di via Pioveghetto. Secondo anno di militanza per le atlete della serie A2. Partenza subito in salita contro la squadra siciliana, che conta su una rosa di giocatrici di alto livello: le 1.8 olandese Bibiane Schoofs e la belga Lara Salden, la 2.2 brasiliana Carolina Meligeni Rodrigues Alves, le 2.3 Federica Bilardo, Giorgia Pedone, le 2.4 Anastasia Emanuela Abbagnato e Polina Leykina, la 2.5 Virginia Ferrara, la 2.6 Desideria D’Amico e la 3.3 Giorgia Maria Patti.

Rooster

Questo il roster delle patavine: Federica Arcidiacono (2.1, 603 WTA), Giulia Crescenzi (2.3, 966 WTA), Gloria Ceschi (2.3, 994 WTA, fresca finalista dell’ITF 15.000$ del Cairo), la spagnola Claudia Hoste Ferrer (2.3, 681 WTA), cui si aggiungono i nuovi rinforzi di Gaia Sanesi, allenatrice/giocatrice proprio presso il Centro Sportivo Plebiscito (2.3, 644 WTA), e la francese Marine Partaud (2.3, 352 WTA), con a capitanare la squadra Cecilia Maria Barbiero, giocatrice e ora istruttrice presso il Centro Sportivo 2000. Un campionato che si presenta di altissimo livello, con 14 squadre suddivise in due gironi, che si sfideranno tutte le domeniche con partite tre singolari e un doppio. A parte la giornata di riposo, per il Plebiscito il 7 novembre.

Calendario

Questo il calendario: 03/10 in casa con il Palermo; 10/10 in trasferta con Bal Lumezzane (BS); 17/10 in trasferta a Beinasco (TO); il 31/10 in casa con il Bologna; 14/11 in trasferta a Ceriano (MB); il 21/11 in casa con il Bari. Le prime tre squadre dei due gironi vanno ai play off promozione, la salvezza diretta (quarta e quinta classificata del girone), la salvezza al tabellone play-out (sesta del girone).La settima classificata, verrà retrocessa direttamente in B1.