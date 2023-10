Dopo 24 anni il Giro d’Italia torna a Padova

É da poco ufficiale che la 18a tappa del 107° Giro d’Italia si concluderà in Prato della Valle il 23 maggio prossimo. Al Teatro Sociale di Trento, nei giorni de Il Festival dello Sport, è stato infatti presentato il percorso del 107° Giro d’Italia in programma dal 4 al 26 maggio 2024. Sul palco del teatro sono intervenuti anche il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, Primo? Rogli?, Filippo Ganna, Jai Hindley e il tre volte Campione del Mondo Peter Sagan oltre a un grande corridore che ha fatto la storia della Corsa Rosa come Vincenzo Nibali.

Sarà una tappa con arrivo in volata quella che porterà i corridori in Prato della Valle a Padova da Fiera di Primiero-Padova, dopo aver percorso 166 km. «Dopo 24 anni siamo riusciti a riportare nella nostra città l’arrivo del Giro, un evento di portata internazionale, una vetrina incredibile e una festa per tutti gli amanti dello sport», esulta l'assessore allo sport Diego Bonavina. «Un risultato figlio di un grande lavoro di squadra, ma il nostro vero Giro inizia oggi. Abbiamo sette mesi da percorrere insieme mettendo idee e passione per creare un percorso che porti fino a quella magica volata. Per mostrare a tutti la bellezza di Padova, l’accoglienza dei suoi cittadini e la nostra capacità organizzativa. Buon Giro, Padova». Gli ha fatto eco il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ha così commentato a caldo: «Sono entusiasta e felicissimo che un grande momento di sport come il Giro d'Italia torni a fare tappa a Padova. Un evento così amato dagli italiani e così radicato nella storia del nostro Paese e nella storia del ciclismo mondiale che di certo assume significati e suscita passioni che vanno ben oltre i tanti appassionati. E' un successo della città, c'è stato per anni un grande gioco di squadra per giungere a questo traguardo, e ringrazio in maniera particolare il Presidente Zaia col quale abbiamo collaborato in questo senso».