Due gol alla Vis Pesaro e il Padova vince e rafforza la sua leadership

Vittoria in trasferta per 2 a 0 per il Padova. Biancoscudati in vantaggio con Nicastro, raddoppio di Kresic. Le reti entrambe nella ripresa. Con questa vittoria i biancoscudati rafforzano la loro leadership in vetta alla classifica. Il Padova ha infatti 5 punti di vantaggio sul Sudtirol

Finisce come l'anno scorso la trasferta a Pesaro per il Padova, con due gol fatti, zero subiti e tre punti. Le reti arrivano entrambe nella ripresa. Biancoscudati in vantaggio al '14 con Nicastro, che riceve palla da Della Latta, si gira in un fazzoletto e lascia partire un sinistro al fulmicotone che sorprende il portiere di casa, Bertinato. Il raddoppio dei Biancoscudati arriva in seguito a un calcio d’angolo di Chiricò. Rossettini colpisce di testa, respinge Bertinato ma sul pallone il più lesto ad avventarsi è Kresic, che di destro insacca per lo 0-2. E' '32 e il risultato non cambierà più.

Leadership

Il risultato lo decidono due giocatori subentrati, a dimostrazione di un primo tempo pieno di difficoltà. Il Padova non è mai pericoloso, la Vis Pesaro si dimostra molto organizzata. La svolta arriva nella ripresa con il Padova che diventa più incisivo e sfiora il gol con lo stesso Nicastro che poco dopo sbloccherà la partita. Con questa vittoria i biancoscudati rafforzano la loro leadership in vetta alla classifica. Il Padova ha infatti 5 punti di vantaggio sul Sudtirol.