Due ori per la padovana Molinari agli Europei di Novi Sad

Nella penultima giornata di gare ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad sono arrivate altre due medaglie d’oro per l’Italia. Il doppio trionfo è giunto nelle prove a squadre femminili Under 17 di spada e fioretto.

Ori

Due ori che portano tre atlete venete sul gradino più alto del podio continentale. Nella spada Allegra Cristofoletto di Scherma Treviso assieme alle compagne Eleonora Orso, Elisa Treglia e Federica Zogno ha dominato la finale per l’oro contro la Spagna con un netto 42-31, mentre nel fioretto Matilde Molinari della Comini Padova si è concessa il bis, dopo il successo nell’individuale, assieme alla veneziana Greta Collini (atleta del DLF) e a Sofia Giordani e Beatrice Pia Maria Bibite, superando in finale la Turchia con un altrettanto perentorio 45-35.

Molinari

Le fiorettiste, dopo aver eliminato con due autentiche prove di forza prima la Lituania (45-19) e poi la Grecia (45-26), in semifinale hanno lottato punto su punto contro un’ostica Gran Bretagna. L’Italia è riuscita a non disunirsi, anche nei momenti più complicati dell’assalto, arrivando alla fine sul 44 pari, proprio con la neocampionessa europea dell’individuale, Matilde Molinari, a giocarsi tutto e a mettere a segno la stoccata decisiva, consegnando il pass per il match che è valso poi la medaglia d’oro. «In questi giorni ho vissuto delle emozioni fortissime – le parole di Matilde Molinari a fine gare – dopo il successo nell’individuale per me era importante questa gara perché abbiamo un gruppo affiatato e di valore e vincere assieme alle mie compagne è stato anche più bello rispetto al successo nell’individuale».