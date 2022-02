E' solo zero a zero, per il Padova vetta sempre più lontana

Uno zero a zero che lascia l'amaro in bocca e tiene il Padova sempre più lontano dalla vetta. La trasferta nel piacentino non porta quindi bene ai biancoscudati.

La partita

Soddisfatti i padroni di casa che dopo aver rallentato il Renate frenano anche la corsa del Padova. Fiorenzuola - Padova è stata una partita affatto spettacolare, dove l'agonismo, soprattutto quello messo in campo dai padroni di casa, ha avuto la meglio.

Il Mister

«La squadra dal punto di vista mentale e della combattività c’è stata, ma questo tipo di gare sono tutte così, la sblocchi con un episodio. Non perdiamo da 14 partite, ne abbiamo vinte cinque delle ultime sei, ma abbiamo trovato un avversario che non si ferma mai», dichiara Pavanel facendo riferimento al SudTirol. «Non dobbiamo mollare, ma eventualmente possiamo anche pensare al piano B per andare su. C’è anche un’altra appendice a cui, nell’eventualità, dobbiamo avvicinarci con la marcia migliore possibile. Ci manca un po’ incisività in trasferta», ha ammesso il mister. «Finché la matematica ce lo concederà continueremo a credere nel primo posto. Padova chiede tanto, noi stiamo facendo tanti punti, ma non bastano, c’è chi va più forte di noi», ha concluso Mister Pavanel.