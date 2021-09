Coppa Italia di Eccellenza 2021: il programma di domenica 5 settembre

Parte la Coppa Veneto 2021 questo week end con la prima giornata. Calcio d'inizio alle ore 16:00. Le squadre padovane sono inserite in tre gironi. Nel girone 6 ne troviamo ben tre team della provincia con il debutto ufficiale dell'Abano contro il Pozzonovo, mentre l'Albignasego va in trasferta a Scardovari, in provincia di Rovigo.

Anche nel girone 7 c'è tanta Padova. Subito incontro complesso per l'Academy Plateola, ospite in casa del Mestrino Rubano, mentre si prospetta spettacolo tra San Giorgio in Bosco ed Arcella Padova.

Nel girone 8 triangolazioni sull'asse Padova-Treviso-Venezia. Subito prova di fuoco per lo United Borgoricco Campetra che ospita i veneziani del Giorgione.

Di seguito le partite della prima giornata:

Girone 6

Abano - Pozzonovo

Scardovari - Albignasego

Girone 7

Mestrino Rubano - Academy Plateola

San Giorgio in Bosco - Arcella Padova

Girone 8

United Borgoricco Campetra - Giorgione

riposa: Godigese