Eccellenza, girone A & B, anticipi: l'Arcella torna primo, Albignasego giù, ripartenza Mestrino Rubano

Sabato d'anticipo per tre squadre padovane del campionato Eccellenza, nella 17°giornata, con un bilancio positivo. Affermazioni molto importanti per l'Arcella di mister Tentoni e il Mestrino Rubano di coach Bernardi. Sconfitta pesante per l'Albignasego di mister Antonelli contro il Bassano, che in questo girone di ritorno si conferma una delle squadre più in forma del girone B.

GIRONE A

Mestrino Rubano-Schio 3-0 (68', 93' T.Scapin, 80' Salata)

Il Mestrino Rubano riparte dopo la scoppola contro il Vigasio con un perentorio 3 a 0 casalingo sullo Schio, in uno scontro salvezza importantissimo. Protagonista di giornata Thomas Scapin, autore di una doppietta di platino per i suoi. Tutto si decide nella ripresa, dopo che nel primo tempo Guadagnin tiene in partita i suoi. Thomas Scapin al 68' raccoglie un lancio in profondità di Tresoldi e sigla l'uno a zero. Gli sclendensi perdono la testa e nel giro di pochi minuti vengono espulsi Pizzolato e Marchioron, rispettivamente per due interventi molto pericolosi su Gianmarco e Thomas Scapin. All'80' la gara si chiude con la rete su punizione di Salata, mentre l'apoteosi arriva al 93' con Thomas Scapin, che sfrutta un'incertezza di Rossi.

Ecco il tabellino del match:

MESTRINO RUBANO (4-2-3-1): Guadagnin, Semenzato (65? Andreasi), Meneghello, Ruzza, Asoletti; Fantin, Tresoldi; Nassivera (61? Poli), G. Scapin (78? Bassi), Salata (87? Paniconi); Nalesso (65? T. Scapin) All. Bernardi

SCHIO (4-4-2): Rossi, Sacchetto, Marchioron, Ruviero, Talin (61? Dalla Via); Michelon, Dalla Riva, Pizzolato, Gumiero; Girgenti (61? Cenetti), Primucci (61? Amici) All. Baldi

Arbitro: Simeoni di Conegliano

Espulsi: Pizzolato e Marchioron

Recuperi: 1?; 4?



GIRONE B

Calvi Noale-Arcella 1-2 (28', 42' Chierif, 87' rig. Coin)

Ci pensa Cherif nel primo tempo a restituire momentaneamente la testa della classifica agli uomini di Tentoni con una vittoria di importanza capitale nel duello con il Giorgione per la testa della classifica. In quel di Noale è gara ruvida e molto difficile per i bianconeri, decisa dal classe 2000 in grado di inventarsi due gol cruciali per la rincorsa padovana. Al 28' la prima marcatura di giornata per l'ex talento del Padova, abile a bruciare in anticipo Vianello e Milan con un tocco sotto di pregevole fattura. Passano quattordici minuti ed ecco la doppietta di giornata per il numero 7 dell'Arcella. Rampazzo prolunga per Cherif che driblla facilmente Bortoluzzi e sull'uscita di Milan deposita il pallone in rete. L'Arcella con il doppio vantaggio prova a gestire la gara, ma deve soffrire il ritorno del Calvi Noale. Berto si erge protagonista al 65' e al 75' su Fantinato e deve capitolare su rigore di Coin all'86'. Gli ultimi minuti sono un flipper di emozioni. Calgaro ha la palla del terzo gol, ma Bissola ferma tutto in area di rigore per un fallo su Zane. Al 90' Stalla si vede annullare un gol tra le polemiche del pubblico di casa.

Ecco il tabellino della gara nel veneziano

CALVI NOALE: Milan, Vianello, Gasparini, Zane, Bortoluzzi (6? st Dell?Andrea), Leonarduzzi, Bagarotto (16? st Chia), Stalla, Fantinato, Coin, Peron (29? st Scanferlato). A disposizione: Fornea, Lollo, Bellia, Pizzinato, Coppola, De Vido. Allenatore: Pulzetti

ARCELLA: Berto, Toso, Fanton (37? st Fornasaro), Tessari, Paccagnella, Boscaro, Cherif (11? st Cvetkovic), Bellemo, Rampazzo (11? st Calgaro), Carraro (33? st Scarpa), Bressan (23? st Berini). A disposizione: Pranovi, Albieri, Martini. Allenatore: Tentoni.

Arbitro: Bissolo di Legnago.

Ammoniti Paccagnella, Fanton, Bortoluzzi e Boscaro.

Recupero 0?, 5?

Albignasego-Bassano 0-2 (6' Rosina, 60' Zuin)

Ancora una sconfitta per l'Albignasego di mister Vito Antonelli, che perde in casa contro il Bassano nella quarta giornata del girone di ritorno. I vicentini si sono dimostrati più cinici e tonici di un'Albignasego che si può appellare ad un palo colpito da Scarpa dopo il raddoppio di Zuin. Pronti via e passa subito il Bassano con Rosina. Dopo lo svantaggio l'Albignasego cerca di creare la solita mole di gioco, ma il Bassano con la sua qualità spaventa più di una volta la retroguardia difesa da Bala. Nella ripresa l'Albignasego carica a testa bassa, ma il gol lo trova il Bassano con Zuin. Il legno colpito da Scarpa rende amaro l'epilogo del match, con i padovani bravi a tenere il ritmo dei più forti uomini di Pontarollo, ma poco efficaci sottoporta.