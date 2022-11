Eccellenza, girone A: impresa Mestrino Rubano, la Clivense crolla a Monteortone

Squadra in casa

Squadra in casa Mestrinorubano

Una vittoria da grande squadra, quella raccolta dal Mestrino Rubano nel turno infrasettimanale contro l'ex capoclassifica Clivense. 3 a 2 per i padovani e il terzo posto in classifica con 22 punti che diventa realtà, seppure in coabitazione con il Camisano di mister Sabbadin.

La squadra di Bernardi non dovrebbe più sorprendere, eppure ci riesce sempre. Contro un avversario di prestigio come la Clivense, il Mestrino Rubano ha dimostrato le sue qualità: squadra corta, rapida nel capovolgere il fronte di gioco, sfruttando le individualità a disposizione, duellando alla pari e senza timore reverenziale.

Gara di rara intensità, con il vantaggio del Mestrino Rubano al 10' con Taiwo Olanisakin. Pronta la risposta della Clivense con Erricchielo al 12', ma Villatora su rigore riporta avanti i padovani. Ancora Erricchiello rimette apposto i conti al 34', ma nella ripresa ci pensa Topao - tra i migliori in campo - a far pendere la bilancia in favore del Mestrin Rubano, finalizzando al meglio uno splendido contropiede.

Mister Bernardi, tecnico del Mestrino Rubano, nel post partita ha parlato così della partita:

"I complimenti vanno distribuiti a cascata a tutti coloro che mettono il loro impegno e la loro abnegazione affinchè questa società e questo gruppo di giocatori rendino al massimo. A partire dal Ds Lucchini e al resto delle figure dirigenziali fino ad arrivare a tutte quelle persone che prestano il loro tempo alla società fino ad arrivare ai calciatori che al momento stanno portando avanti un campionato ad alti livelli. La prestazione c’era stata anche nei pareggi con Vigasio e La Rocca , oggi in effetti ci siamo superati ! Partita perfetta sotto tutto i punti di vista , altrimenti non avremmo battuto la clivense ne fatto ben 3 gol. I punti di forza sono l’abnegazione e la voglia di crescita di tutto il gruppo fin dagli allenamenti , e il tutto è supportato da una società competente e vicina alla squadra."