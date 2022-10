Eccellenza, girone A: Jacopo Rizzieri (Pozzonovo) "Mister Primavera crede tanto in me"

Jacopo Rizzieri ha scacciato le nubi dal cielo del Pozzonovo e con la sua rete ha regalato tre punti di platino per i padovani. Nelle sue parole, all'indomani della gara dell'Eurocassola, si comprende tutta la sua soddisfazione:

«Ero fuori praticamente dal primo giorno di ritiro e non vedevo l’ora di tornare in campo – le parole dell'attaccante biancazzurro, classe 2000 – Il mister ci credeva tanto e mi ha dato fiducia, schierandomi subito tra i titolari: di questo lo ringrazio molto. Nel primo tempo abbiamo avuto un buon approccio ma abbiamo faticato a trovare la porta, pur creando un paio di occasioni importanti. Nella ripresa siamo entrati con la stessa mentalità ma con maggiore energia, come ci aveva chiesto il mister negli spogliatoi. Il gol è nato da un bellissimo movimento di Gherardo, con un’azione che ha tagliato in due la loro difesa. Avevamo bisogno di questa vittoria, perché finora non eravamo riusciti a far valere le nostre reali potenzialità. Il Pozzonovo è una buonissima squadra e lo dimostreremo».