Eccellenza: la Piovese cala il poker di conferme a centrocampo

Prosegue il lavoro di riconferme della Piovese, attesa tra paio di mesi al complesso campionato Eccellenza edizione 2022-2023. Mister Piron sta cercando di mantenere, per quanto possibile, l'ossatura della squadra vincitrice del campionato Promozione girone C. Così dopo i giovani e i due difensori Sartori e Attene, nel cuore del gioco ecco 4 importantissime riconferme. Si tratta di Ali Hatimi, Alberto Nardo, José Orlando Pasetto e Nicolò Rigoni.

Analizzando come queste 4 conferme incideranno nel 4-3-3 di mister Piron, Hatimi, ex Albignasego tra le altre, è una mezzala di lotta e governo, il classico motorino di centrocampo, in grado di correre per due senza mancare in fase offensiva. Nardo, classe 1998, è il tipico regista in grado di equilibrare il gioco in maniera poco appariscente, ma con tanta qualità. Nicolò Rigoni, il 2000 di questo poker, è un centrocampista duttile in grado di ricoprire tutte le caselle della mediana, mentre su Pasetto entriamo nel campo della classe e della giocata ad effetto. Soprattutto dai suoi guizzi e dal suo estro, passeranno gran parte delle fortune della Piovese 2022-2023.