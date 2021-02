Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, eletti gli organi direttivi: Filippo Belloni confermato presidente

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, la Sez. di Padova dell’Ass. Naz. Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia ha acquisito i voti dei soci per eleggere Presidente, Consiglieri e Revisori per il quadriennio 2021-2024 tramite una scheda anonima, autenticata all’origine, inviata per posta.

Elezioni

Il sistema ha così permesso ai 142 elettori di far confluire i voti con una percentuale vicina all’80% degli aventi diritto. Confermato alla Presidenza il velista Filippo Belloni, sono stati rieletti tutti i Consiglieri uscenti (Paola Cuccarolo, Flavio De Santi, Alessandro Lazzarini, Guendalina Sartori, Sandra Teolato) ed anche un nuovo Consigliere: il rugbista Matteo Piovene. Anche fra i Revisori una nuova new entry: il giovanissimo campione mondiale di tiro al volo Jacopo dal Moro che va ad aggiungersi ai rieletti Giuliano Calore e Angelo Roberto Menegazzo. Le Sezioni del Veneto (Cortina d’Ampezzo, Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso) hanno poi proceduto all’elezione del Presidente Regionale Veneto: Filippo Belloni è stato riconfermato alla guida del Veneto, mentre Giorgio Triches (Presidente della Sez. di Cortina) sarà il vicepresidente. Afferma Filippo Belloni: «Purtroppo il Covid-19 ci ha imposto un lungo periodo di inattività, che ci ha inoltre impedito di festeggiare il 50mo dalla nascita della Sezione patavina. Tanti altri programmi ed eventi, programmati per il 2020, slitteranno a data opportuna, come ad esempio gli “Anni d’Argento”: un evento a carattere nazionale da svilupparsi localmente, che ha già visto il prezioso e collaborativo interesse del Comune di Padova. Sono certo che gli Azzurri padovani resteranno ancor più coesi ed entusiasti, nell’attesa di poter riprendere le attività».