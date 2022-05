Quando sport e beneficenza si uniscono: torna ad Albignasego "Emozioni... in corsa"

Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia, ad Albignasego torna la sesta edizione di EMOZIONI…IN CORSA, una corsa di Beneficenza il cui ricavato sarà donato alla Fondazione Città della Speranza.

Emozioni in Corsa

L’evento è stato ideato da GioloCenter srl, azienda di Albignasego, che già da 13 anni durante la festa “EMOZIONI” dedicata ai suoi Clienti raccoglie fondi destinati alla Ricerca della Città della Speranza. «Visto il successo della nostra festa aziendale EMOZIONI - commenta il titolare dell’azienda Remo Giolo - abbiamo voluto creare qualcosa aperto a tutta la comunità e abbiamo così pensato di coinvolgere i cittadini di Albignasego e di tutta la provincia di Padova facendo nascere EMOZIONI…IN CORSA, per creare un momento di aggregazione e condivisione facendo del bene». Durante la quinta edizione del 2019 è stato battuto ogni record: in Piazza del Donatore ad Albignasego sono arrivate 3.000 persone creando una bellissima macchia corallo (il colore della maglietta) che ha poi invaso i percorsi da 4 e da 10 km per le vie di Albignasego fino alla zona industriale in cui da GioloCenter è stato allestito il ristoro intermedio. «Ma soprattutto - continuano Claudia e Stefano Giolo - abbiamo battuto il record di allegria, di divertimento, di organizzazione, di sorrisi, di persone coinvolte nell’organizzazione, di attività in piazza con il grande successo del photo point e delle polaroid, con i litri di birra offerti, con il fantastico flash mob, con il successo dei percorsi a colori e la stupenda macchia di colore nel lancio finale in piazza. Ci sembra di aver creato una grande famiglia di persone unite da uno stesso obiettivo: passare una serata insieme per una grande, grandissima causa. Siamo molto felici di poter riprendere questa importante iniziativa del nostro territorio e ci auguriamo che ci sia molta partecipazione dopo due anni di stop forzato».

Beneficenza

Durante l’evento sono stati raccolti circa 23mila euro (arrivando così in quattro edizioni a raccogliere 110mila euro) che sono stati donati principalmente alla Fondazione Città della Speranza. Sono state inoltre fatte due donazioni all’Associazione Dott. Clown e all’Associazione Ricerca per Credere nella Vita. È importante segnalare inoltre che in questo evento, l’intero ricavato viene donato in quanto non viene trattenuta nessuna quota per ripagare le spese che sono invece sostenute da GioloCenter srl e dagli sponsor dell’iniziativa. La manifestazione vede l’impegno di numerosi attori, dall’ideatore e main sponsor GioloCenter, dall’Assessorato allo Sport del Comune di Albignasego e in particolare dall’assessore Gregori Bottin, dal prezioso contributo dell’Associazione Ranger d’Italia e dell’Associazione Carabinieri in Congedo, e dall’essenziale e fondamentale contributo del Gruppo Podistico Donatori Sangue di Albignasego, che ogni anno mette in campo tutta la sua esperienza nell’organizzare eventi podistici. Inoltre grazie al coinvolgimento dell’associazione “I MattAttori” la corsa si è arricchita di un percorso aggiuntivo rispetto ai 2 classici: un percorso colorato, aperto a grandi e piccini con l’obbiettivo di coinvolgere le famiglie in un momento magico di aggregazione, condivisione, allegria e spensieratezza in cui i partecipanti sono stati “colorati” lungo il tragitto con polveri colorate completamente atossiche, anallergiche e facilmente lavabili. Una grande squadra di persone che contribuiscono, regalando qualcosa o offrendo il proprio servizio senza chiedere nulla in cambio e con l’unico obiettivo di remare tutti dalla stessa parte per donare un sorriso a chi è meno fortunato.

Percorsi e iscrizioni

L’appuntamento per la sesta edizione di EMOZIONI…IN CORSA è per il 1 giugno, con ritrovo dalle 19. Quest’anno la partenza probabilmente sarà scaglionata per evitare grandi assembramenti. I percorsi saranno due: uno da 4 km per i camminatori e uno da 10 km per i runners. Oltre ai due punti ristoro (1 alla fine del percorso e 1 a metà del percorso da 10 km) saranno presenti numerosi servizi tra cui l’assistenza medica, il servizio di pronto soccorso con ambulanza, la collaborazione dei vigili urbani, i pacemaker con differenti ritmi di corsa, il servizio scopa, la segnalazione chilometrica e il deposito di zaini e borse. A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta tecnica celebrativa dell’evento. Tutte le informazioni si possono facilmente trovare sulla pagina Facebook “Emozioni in Corsa” a questo link, dove è inoltre possibile iscriversi online per prenotare la taglia della maglia ed evitare le code il giorno della corsa. EMOZIONI…IN CORSA è ormai un evento di successo e un importante appuntamento annuale per tutti gli appassionati di running e walking che vogliono aiutare e donare una speranza in più ai bambini meno fortunati.