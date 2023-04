Este, via agli Open di tennis

Spettacolo presso i campi di Via dello Stadio che dispongono sia di coperture fisse che di campi all’aperto, poco utilizzati in questi giorni per le piogge abbondanti.

Open

Da Sabato 29 sono entrati in scena i giocatori di seconda categoria. Inizia bene Leonardo Pepe under 18 del Montecchia che stoppa la corsa del rodigino Luca Prescendi. Pepe dotato di un’ottima fisicità ha dovuto ricorrere più volte al gioco duro per poter scardinare l’arcigna difesa di Prescendi, ma alla fine del terzo set il padovano è riuscito ad imporsi. Lo attende il vicentino Thomas Nucera. Altro giocatore del Montecchia che ha già dimostrato di meritarsi la seconda categoria è Alessio Zanoni che dopo aver raggiunto la qualificazione al MD è riuscito a vincere una gara con un 2.7. Favoriti del seeding sono i vicentini dei comunali Tommaso Dal Santo e Giovanni Peruffo.

Femminile

Nel femminile bisognerà attendere ancora alcuni giorni per vedere all’opera la tennista del plebiscito Victoria Zenato in quanto è la tds n°2. Altra giocatrice del Plebiscito è Lara Laurence Liliane Michel già giunta agli ottavi e sarà opposta alla bolognese Clara Marzocchi.