All'Euganeo il Padova sfida l'Alessandria senza le sue stelle

Nel giorno della festa di Sant'Antonio, il sacro si mischia al profano. Domenica 13 giugno alle 18, infatti, allo stadio “Euganeo” va in scena il primo atto della doppia sfida tra Padova e Alessandria. Il ritorno è invece previsto per giovedì 17 giugno, sempre alle 18, al “Moccagatta” di Alessandria.

Mandorlini

Una vigilia senza le tensioni e le polemiche della semifinale con l'Avellino, anche se Mister Mandorlini ha voluto tornare sul tema dei calendari di questa lunghissima stagione e in particolare sulla scelta della Lega Pro di far giocare le due sfide alle 18.00: «Orario della sfida? Non mi è piaciuto niente della gestione di tutte le partite, credo sia fuori dal mondo. Si poteva fare meglio, non fatemi dire altro». Una partita che i biancoscudati dovranno giocare senza pedine fondamentali, squalificate dopo le battaglie con l'Avellino, su tutti Chiricò e capitan Ronaldo: «Abbiamo perso giocatori determinanti. Non ho ancora deciso la formazione, non so ancora chi sostituirà i tre squalificati. Ho un'idea di massima». Squalfiche a parte, bisogna anche valutare lo stato di salute di alcune pedine: «Germano si è allenato ancora a parte». Nella conferenza di vigilia l'allenatore dell'Alessandria ha dichiarato che è il Padova che ha l'obbligo di vincere: «Longo dice che siamo favoriti? Fa parte del gioco - minimizza Mandorlini - non mi interessa quello che dicono gli altri. Abbiamo fatto entrambe un campionato importante, e adesso siamo qui una di fronte all'altra.

Alessandria

Anche i Grigi sono arrivati secondi nel campionato regolare, hanno chiuso il Girone A alle spalle del Como, dopo aver perso lo scontro diretto alla penultima giornata. Il cammino di entrambe, quindi, è iniziato dai quarti di finale e proprio il miglior piazzamento nei rispettivi gironi è stato fondamentale per il passaggio del turno contro Avellino e Albinoleffe.

Dove vederla in Tv

La sfida d'andata tra biancoscudati e grigi verrà trasmessa dalla piattaforma Eleven Sports, oltre che in chiaro da Rai Sport. Un’alternativa alla diretta televisiva è data dallo streaming, opzione garantita sia dall’app di Eleven Sports che da quella di Rai Play.