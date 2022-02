Euro League, la doppia sfida con la Dynamo Uralochka non si giocherà in campo neutro

Nuovo cambio di destinazione (e di data) per il quarto di finale Euro League femminile tra Antenore Plebiscito Padova e Dynamo Uralochka: in seguito alla decisione, non totalmente condivisa dalla Società patavina, di organizzare andata/ritorno in ?campo neutro? a Mosca, la Federazione Internazionale LEN ha deciso di tornare alla proposta iniziale di andata a Padova e ritorno a Zlatoust, in Russia.

Norme

Complici anche le nuove normative in vigore, che consentono alle atlete russe con vaccino non riconosciuto in Italia di partecipare comunque alla competizione sportiva con test molecolare o rapido, la decisione è ricaduta sulle imminenti date di domenica 20 febbraio, partita di andata presso il C.S. Plebiscito, e sabato 26 febbraio la partita di ritorno in casa della Dynamo Uralochka.

Decisione

Una decisione che non può che soddisfare la squadra biancorossa, che potrà così disputare uno dei due importanti incontri, validi per la qualificazione alla Final Four di Euro Lega (in caso di vittoria) o di Coppa LEN (in caso di sconfitta), davanti al pubblico di casa.Domenica 20 febbraio alle ore 17.00 si disputerà dunque l?incontro presso lo Stadio della Pallanuoto del Plebiscito Padova: capienza ancora ridotta, per normative, prenotazione attiva tramite mail a biglietteria@2001team.com. Biglietto di ingresso: ? 10,00. La partita verrà trasmessa in streaming su LEN TV, portale della Federazione Internazionale.

SERIE B MASCHILE E A2 FEMMINILE

Sabato 19 febbraio alle ore 18.00 si terrà invece l?esordio casalingo della serie B maschile: la squadra allenata da Dino Rolla sarà opposta al C.U.S. Geas Milano. La partita si terrà però a porte chiuse. Esordio in casa anche per la serie A2 femminile, diretta da Claudia Ciocci, che domenica 20 febbraio, alle ore 14.30, affronterà la Pallanuoto Treviglio.