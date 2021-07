Tennis: doppia affermazione per Carolina Gasparini

Carolina Gasparini, under 14 del Tc Padova, si classifica al secondo posto nel singolo dell’European Tennis Association torneo di grado 3, svoltosi a Portorose. Vittoria nel doppio sul gradino più alto del podio con la bolognese Sveva Azzurra Pansica. Nel singolo la 2.6 patavina ha sbaragliato Alleen Hoxta, Ester Handiakova, Zaia Vnuk tutte in due set ai quarti Aleksandra Djokic al terzo set, in semifinale in tre set su Julja Bogatin ed infine nell’epilogo con la testa di serie numero uno si è arresa per 6/3 6/4. Era un draw da 64 partecipanti e ben 32 quelle selezionate dalle qualificazioni. Un’esperienza ed una intensità che l’aiuterà ad affrontare le gare qui in Italia, in modo diverso. Un passo, anzi due li ha già fatti nel ranking nazionale. Ad inizio anno era 2.8 ed ora è già 2.6 abbondantemente sotto i 14 anni. Se poi vince anche all’estero specie con le tenniste dell’Est il quadro si fa sempre più roseo.

Mondo

All’estero si trova anche Alessandro Ragazzi e precisamente al Cairo dove ci rimarrà per 3 settimane. I progressi si sono visti, perché contro Speronello nei momenti topici, è stato lui stesso ad alzare l’asticella, cosa che in tutti gli incontri precedenti non gli era mai riuscito. Dopo l’avventurosa tappa in bundesliga Luca Giacomini patavino della Canottieri, si trova in Portogallo nel main draw da 25.000 con la speranza di entrare nelle entry list di qualche challenger Atp mondiale.

Tennisdance

Il Tennisdance sta proseguendo al tennis Club Padova di Via Libia torneo di 3^ categoria. Singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto con 94 iscritti coordinati da Enzo Pulcinelli. Competizione che è giunta in vista dei quarti di finale. Il programma di Martedì vede l’entrata in campo dei tennisti alle ore 16.30 con i due singoli: Fenza-Cisco e Tacchini-Strazzari; alle ore la tds numero uno Frasson opposto a Viero e Bresolin-Siard; alle 19.30 i doppi misti Castegnaro Castegnaro-Benetti Fattore e Averno Ronchini-Bertin Pavanello; i doppi maschili Frasson Tacchini-Benedetti Zampieron e Musiani Ciato-Turlon Bartolini.

A Monselice dal 17 Luglio al 01/08 Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin. Weekend dal 23 al 25/7 a casale di Scodosia Rodeo Autoricambi Service maschile e femminile limitato ai 4.1, Trofeo Sd Truck. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. Dal 24/7 al 08/08 al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Iscrizioni entro il 22/7 ore 12 via mail: tornei.pool@gmail.com. Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 22 Luglio all’indirizzo: tcbagnoli@libero.it. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Iscrizioni scaglionate ore 12 del 28/7 fino ai 3.5, per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire al link: https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php