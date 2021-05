Europei Under 21: c'è anche Lovato nel torneo dei futuri campioni

Si torna in campo lunedì 31 maggio per i quarti di finale del Campionato Europeo Under 21 e gli Azzurrini sono impegnati a Lubiana dove affrontano il Portogallo allo Stadio Stožice

Sfida

Una sfida nella quale non parte certo favorita la compagine di Mr. Nicolato che schiera nella difesa titolar anche il giovane padovano Matteo Lovato. Il giocatore, nato a Monselice e ceduto in serie A al Verona proprio dal Padova, si è dimostrato uno dei migliori giovani in circolazione nella massima serie. Va considerato poi che Lovato occupa un ruolo molto delicato come quello di difensore e che è più difficile emergere per un giovane rispetto al altri ruoli, come ad esempio chi gioca in attacco. Dovrà affrontare uno dei reparti offensivi più forti per la categoria, il Portogallo è infatti tra le favorite per la vittoria finale.