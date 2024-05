L'ex Padova Renato Favero al Giro d'Italia e quella brutta spinta alla maglia rosa Pogacar sul Monte Grappa

Sabato 25 maggio sul Monte Grappa, Tadej Pogačar ha entusiasmato ancora una volta i tifosi del Giro d'Italia che sta domininado, ma alcuni hanno esagerato rischiando di farlo cadere. Tra loro Renato Favero, manager sportivo ex Padova, Treviso, Genoa, Como con un passato da scout dell'Atletico Madrid, che ha toccato e spinto il campione sloveno sulla schiena, ricevendo una reazione contrariata del ciclista in piena salita proprio sulla cima berica.

Favero, dalle colonne del Corriere Veneto al collega Pistore, ha subito riconosciuto l'errore, scusandosi pubblicamente e privatamente tramite vari canali, incluso il team UAE, l'imperatore del pedale Tadej Pogačar. Favero ha ribadito l'importanza di non toccare i corridori finché sono in movimento, ammettendo il suo sbaglio e sperando di incontrare Pogačar per scusarsi di persona.