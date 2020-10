Federico Dicati stravince gli 80m ai Campionati italiani cadetti di atletica leggera

Dei sei ori del Veneto ai campionati italiani cadetti, andati in scena sabato 3 e domenica 4 ottobre a Forlì, l’alloro più prezioso è sicuramente quello di Federico Dicati, giovane atleta delle Fiamme Oro che ha stravinto gli 80 metri correndo in 8”92, prestazione che fa di lui il terzo cadetto di sempre in questa disciplina. Siderali la distanze del secondo classificato Eduardo Longobardi (Lazio), finito dietro di più di tre decimi (9”24), e del terzo Jacopo Titta (Umbria), bronzo con 9”34.

Dicati

Nato il 12 maggio 2005 a Rovigo, Dicati vive a Anguillara Veneta (PD) ma si allena a Monselice, dove è presente una delle due sede del gruppo sportivo delle Fiamme Oro di atletica leggera. Il suo allenatore è Gianluca Cusin, tecnico del gruppo sportivo della Polizia di Stato già guida di atleti con all’attivo titoli italiani giovanili in diverse specialità: Andrea Caiaffa (disco e peso), Maria Giovanna Salvan (triplo), Gioi Spinello (300 ostacoli).