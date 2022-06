Finale playoff per la B, Oddo: «All'andata non abbiamo perso, era solo il primo tempo»

«Sappiamo di andare in un campo difficile, caldo, ma siamo convinti di poter fare risultato». Il mister Massimo Oddo ci crede. In vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C in programma stasera 12 giugno (ore 21.15) allo stadio Barbera di Palermo, il coach carica la sfida. E' la seconda finale consecutiva per salire in B. Perdere, stavolta, sarebbe dura più dopo che sul campo. In Sicilia ci saranno oltre 30 mila tifosi a sostenere i rosanero. In tribuna è annunciato anche il patron Joseph Oughourlian. «Ci sono tutte le potenzialità per disputare una grande gara e dare tutto quello che abbiamo – le parole di Oddo - .Non abbiamo perso, domenica scorsa è stato il primo di due tempi lunghi 90' ognuno. Siamo sotto di un gol nel primo tempo, dobbiamo recuperare nel secondo, ma dovremo giocare una partita di coraggio, cuore, tattica e tecnica perché per vincere queste finali occorre un po' di tutto. Bisognerà fare meglio dell'andata, anche se all'Euganeo ha deciso un episodio, quel gol regalato loro». Il Palermo è in condizioni ottimali, in casa non ha mai perso e in questi playoff ha centrato 5 successi e 2 pareggi sinora: «Sì, ha fatto ottime cose, così come le abbiamo fatte noi. Nei playoff nulla è scontato: abbiamo affrontato avversari difficili, come la Juventus Under 23, che aveva eliminato squadre importanti e aveva le potenzialità per arrivare sino in fondo, così come il Catanzaro, che avrebbe meritato di più, e nonostante tutti i nostri problemi siamo andati avanti. Non c'è solo il Palermo, ma ci siamo pure noi». A parte Ajeti, squalificato, Busellato e Cissè, infortunati di lungo corso, e Kirwan, impegnato con la Nazionale della Nuova Zelanda, tutti gli altri sono abili ed arruolabili. Dovrebbe tornare in campo anche Ceravolo «Gioca Ceravolo e con lui altri 10. Dubbi non ne ho» risponde ironicamente Oddo. I tifosi padovani a Palermo sono in 500, mentre in città è stato allestito un maxischermo al Parco della Musica.