Finale scudetto pallanuoto femminile: Padova e Catania si giocano tutto in gara 5

È la sfida decisiva per lo scudetto quella che si gioca il 9 giugno alle 18, a Padova, tra Plebiscito e Orizzonte Catania

/ Via Guglielmo Geremia, 2

È la sfida decisiva per lo scudetto quella che si gioca il 9 giugno alle 18, a Padova, tra Plebiscito e Orizzonte Catania. Sarà gara 5 ad assegnare il tricolore della pallanuoto femminile per la stagione 2020/2021.Tutta la stagione in una sola partita.

Equilibrio

L’unica sfida di questa serie conclusasi prima della lotteria dai cinque metri se l’è aggiudicata l’Orizzonte in gara 2 per 9-8 che si è disputata a Padova. Questo da l'idea di quanto siano state equilibrate le varie sfide. Le siciliane sono alla caccia del ventunesimo scudetto, per le padovane sarebbe il quinto.