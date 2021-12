Finisce zero a zero, il SudTirol tiene a distanza il Padova

Il big match del Girona A di serie C si gioca all'Euganeo. Di fronte Padova e Sudtirol che si affrontano nella partitissima del sedicesimo turno di campionato. Per i biancoscudati una partita da vincere assolutamente visti i sei punti che dividono le due squadre. A guidare il girone sono infatti gli alto atesini che si presentano in condizioni non ottimali visti i quattro casi di positività da Covid che hanno di fatto stravolto l'undici titolare. Nonostante questo però sono loro a uscire soddisfatti dello 0 a 0 dall'Euganeo, mentre non è solo la delusione ma la sensazione che gli avversari abbiano decisamente qualcosa in più a preoccupare. Rimangono quindi sei i punti di vantaggio del SudTirol sul Padova.

Primo tempo

In maglia verde scura gli ospiti, nella tradizionale casacca bianco rossa i padroni di casa, il primo tempo è tutto fuorché scintillante. Nella prima mezz'ora di primo tempo, la paura di non rischiare fa sì che non si producano di fatto pericoli per le rispettive porte, a parte l'occasione di Karamoh Cissé, un tiro angolato dalla lunetta dell'area grande che si spegne oltre il fondo solo per l'intervento del portiere ospite, Poluzzi. Poi due occasioni le confeziona anche il SudTirol, ma nulla di particolarmente pericoloso. Una partita dai ritmi compassati che nessuno vuole perdere. Il primo giocatore a finire sul taccuino del direttore di gara, l'arbitro Feliciani, è Ronaldo che viene ammonito per un fallo di ostruzione. Salterà la prossima gara visto che era diffidato. Mano a mano che passano i minuti la tensione sale e il match rischia di incattivirsi. Molti i falli ma anche troppi gli errori tecnici, i passaggi imprecisi che impediscono un gioco fluido e rapido. Sono Ronaldo e Chiricò i giocatori a cui toccano le marcature più dure. Entrambi fanno fatica a imporre il loro gioco. Quando al 41° minuto ben due giocatori del Padova provano la botta da distanza siderale per non fare altro che innescare un contropiede giocato benissimo dagli ospiti si ha la netta sensazione di quanto sia difficile per i padroni di casa avvicinarsi alla porta avversaria. E per fortuna che Rover, uno degli attaccanti del SudTirol, è tutt'altro che implacabile davanti a Donnarumma che respinge in angolo la conclusione di piatto dal vertice destro dell'area piccola sul finire del tempo.

Secondo tempo

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo, anche se con due tiri da lontano sono proprio i due uomini che possono fare la differenza, Ronaldo a Chiricò a suonare la carica per il Padova. Al 60° però è ancora il SudTirol a chiamare in causa Donnarumma che si fa trovare pronto. Tra il minuto 69° e il 70° due occasioni clamorose per il Padova. Prima un colpo di testa di Gasbarro, che appena entrato al posto di Chiricò, uscito poco convinto, e poi soprattutto il tiro di Germano che l'estremo Poluzzi mette fuori. E' la prima azione pulita, che nasce da scambi precisi per liberare l'uomo, dei padroni di casa. La migliore occasione della partita arriva al 78°. Kirwan entrato a inizio ripresa, ruba e mette dentro un bellissimo pallone, forte e tagliato sul primo palo. La torsione di Ceravolo e splendida ma la palla va a terminare la sua corsa sul palo con il portiere alto atesino immobile. Al minuto 85 Ronaldo spreca una punizione da posizione favorevole prima di lasciare il campo in favore di Settembrini. Rimane il dubbio se il fallo commesso sia avvenuto dentro o fuori area. Il SudTirol intanto arretra il suo baricentro, si accontenta del pari anche se nel finale, su una invenzione di Voltan, sfiora il colpaccio. E' una squadra forte il SudTirol, soprattutto per questo Padova.