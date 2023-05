Il Flamengo under14 vince la 29° edizione dell’Abano Football Trophy - Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme” dopo una combattutissima finale contro l’Atalanta decisa solo ai tempi supplementari grazie ad una prodezza del suo numero 7. Firma l'1 a 0 all’Atalanta dopo i tempi supplementari con un gol pazzesco in rovesciata. I brasiliani alzano la coppa al cielo per la prima volta nella storia del Torneo. Dopo aver vinto il girone A davanti ad Udinese, Juventus e Lugano, il Flamengo under14 ha superato ai quarti di finale gli svedesi del Malmö e in semifinale il Red Bull Salisburgo prima della finale con gli orobici.

La finale, che ha gremito in ogni ordine di posto le tribune dello Stadio delle Terme di Monteortone, è stata un turbinio di emozioni: dopo un primo tempo controllato dall’Atalanta, i brasiliani sono cresciuti nella ripresa grazie all’elevato tasso tecnico e fisico dei propri giocatori che hanno preso il predominio della gara sui pari età bergamaschi. Il match si è sbloccato nel primo tempo supplementare grazie ad un gol capolavoro di Andrade Ruan Mateus che, dopo essere entrato in area e superato con un “sombrero” il marcatore, ha sfoderato una rovesciata e gonfiato la rete mandando in visibilio il pubblico.

I brasiliani, emozionantissimi al fischio finale per aver conquistato per la prima volta la coppa nella storia del torneo, hanno avuto la meglio sui 16 top in rappresentanza di 9 nazioni e 3 continenti, che in questi giorni sono scesi in campo: Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Udinese e Hellas Verona le squadre italiane; Dinamo Kiev, Slavia Praga, Red Bull Salisburgo, Lugano, Malmö, HJK Helsinki quelle europee. Ma anche una squadra brasiliana e una giapponese: il Flamengo e il Tokyo. «Congratulazioni al Flamengo e a tutte le squadre che in questi giorni sono scese in campo - affermano il Sindaco di Abano Terme Federico Barbierato e il Vicesindaco Francesco Pozza - Dopo tre anni di pausa forzata a causa dell’emergenza sanitaria, siamo contenti di aver riproposto alla nostra città questo torneo, che per noi è un’occasione di sport e promozione internazionale del nostro territorio e della sua ospitalità».

Nato nel 1991 e riconosciuto nel settore come uno dei tornei dal più alto tasso tecnico d’Europa, Il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme” è un appuntamento ormai consolidato anche per osservatori e talent scout, che hanno approfittato delle giornate di gara per mettere sotto la propria lente di ingrandimento i giovani talenti. «In tutto sono state 38 le partite in 7 campi di gioco. Tutti i club ci hanno dimostrato apprezzamento gratitudine per la qualità sportiva e organizzativa si questa manifestazione - afferma orgoglioso Gianni Meggiolaro, organizzatore e volto storico del Torneo - Ci tengo davvero a ringraziare l’amministrazione comunale, gli sponsor e i tantissimi volontari impegnati in questi giorni: senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Diamo appuntamento a tutti all’anno prossimo, per una storica 30° edizione».

Nato nel 1991 e riconosciuto nel settore come uno dei tornei dal più alto tasso tecnico d’Europa, il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Abano Terme” ha visto tra i propri protagonisti tantissimi ragazzi che poi sono diventati calciatori professionisti: Matthijs de Ligt, Jamal Musiala, Lacazette, Jair Tavares, De Ketelaere, Justin Kluivert tra gli stranieri; Miretti, Scalvini, Bove, Moise Kean, Maldini, Florenzi, Gabbiadini, Lasagna, solo per citare qualche nome tra gli italiani. Ma anche campioni del passato come De Rossi e Montolivo. Tra loro anche Claudio Marchisio, che nel 1999 ha svolto il torneo con la Juventus e che quest’anno è tornato ad Abano per assistere alle partite del figlio Davide, impegnato con l’under14 bianconera al Torneo Internazionale.