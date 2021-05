Il futuro del tennis patavino convocato dal C.t. Lazzarini

Diramati i nominativi dei candidati dal Ct dellA rappresentativa patavina, Paolo Lazzarini, che si troveranno a Maserà per il raduno tecnico del 16 Maggio. Si tratta dei giovani dagli 8 ai 10 anni residenti nella provincia di Padova: Tommaso Trevisan, Federico Borgo, Tommaso Trivellato, Claudio Luca Barozzi, Antonio Nordio, Laura Celladin, Simone Santoro, Nicholas Disegna, Francesco Canella, Maddalena e Gianmarco Pizzocaro, Alessandra Cazzin, Sofia Furlan, Alessia Minzat, Gaia Monaco, Marco Gastaldello, Jacopo Padovan, Alessandro Ferali e Gioia Falasco.

A Galzignano nel 4° Open indetto dal club Montecchia, con ben 581 iscritti coordinati da Eva Contin ed Alberto Visentin, svelato il main draw. Il favorito numero uno Daniele Valentino della Canottieri ed il numero due il vicentino Tommaso dal santo fresco vincitore del Supercar di Este. Lunedì 10 dalle ore 13 gli incontri si terranno a Galzignano e quelli in serale dalle 21 a Montecchia. Avanzano del draw maschile: Daniele Coletto, Gustavo Campagnoli, Tommaso Parpajola, Michelangelo Zvech Flaborea, Francesco Rastelli, Marco Carretta, Giulio Zanettin, Alessandro Fornaro, Angelo Rossi, Umberto Rigoni, Pietro Lago, Davide Galvagnin, Paolo Boscarini, Luca Potti, Andrea Zanini, Luca Pavan, Umberto Ciato e Dario Punia. Nel femminile le favorita sono le altoatesine Sophie Walzl e la numero due del seeding Julia Peer entrambe del Tc Bolzano. Dal tabellone di terza, sono approdate nel main draw: Patricia Alexia Dianescu, Serena Forzutti, Eleonora Benvenuti, Sophie Parente, Aurora Vignaduzzo ed Aurora Corvi.

Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile, con ben 263 partecipanti diretti da Lorenzo Cristofori con la Supervisione di Attilio Galvani. Stanno avanzando per gli under 12 nel draw Nc che è composto da ben 102 neofiti: Pietro Gasparin, Zeno Bellini, Luigi Scapolo, Francesco Italo Garofano, Riccardo Salvato, Filippo Dal Molin, Raffaele Faccioli, Riccardo Bobisut, Giulio Polga, Tommaso Muraro, Nicola Filippi Fermar, Lorenzo Toniolo, Nicolas Messora, Alberto Rossetto, Giovanni Miglietta, Antonio Borgo, Giovanni Bernardi, Mattia Galassi, Leonardo Riello Pera, Marco Coppo, Riccardo d’Amico, Giacomo De Pazzi, Luca Bertoncello, Tommaso Ballarotto, Luca Benedetti, Alessandro Ongarato, Riccardo Soffiati, Edoardo Tommaso Vettorato, Leonardo Mazzola, Francesco Morani, Elia Peruzzo, Niccolò Bressan, Paolo Nordio, Ettore Giacomin, Pietro Venturini, Antonio Marsilio, Robert Iorga, Filippo Sabino, Giulio Furlan, Riccardo Bortolami e Giacomo Palumbo.

Nel weekend dal 27 al 29 Maggio presso il Tc Padova Rodeo Open maschile e femminile per giocatori con classifica minima dai 3.3. Denominato Play College, sarà diretto da Umberto Bressan. Iscrizioni che dovranno pervenire alle mail: david@ptrtennis.it e/o www.tennisclubpadova.it entro il 23/5 ore 12.00 Alla Canottieri Padova dal 3 al 6 Giugno torneo internazionale di tennis per giocatori weelchair Uniqlo Tour organizzato da Francesco Valentini di Mi.a, miolesi associati di Padova. Tappa fondamentale per le prossime paraolimpiadi di Tokio.