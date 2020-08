Rally: Gaetano Racing presente il prossimo fine settimana al Trofeo Luigi Fagioli

Il prossimo fine settimana in provincia di Perugia a Gubbio andrà in scena il rinomato Trofeo Luigi Fagioli che quest'anno festeggia la sua 55° edizione. Scenario davvero suggestivo, con partenza nel centro storico del borgo medioevale, per dar vita alla seconda tappa del CIVM e riaccendere non solo i motori ma anche la passione che accompagna i tifosi di questo sport che non potranno purtroppo supportare i piloti dal vivo ma avranno la possibilità di seguire in diretta streaming le varie prove.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scuderia patavina

A rappresentare i colori della scuderia patavina, il pilota catanese Giovanni Vecchio al suo esordio a bordo della Ferrari 458 Challenge Evo targata Gaetani Racing in classe GT-Cup e il marchigiano Valerio Lappani a bordo della Mini Cooper nel gruppo Racing Start. «Sono molto dispiaciuto- racconta Luca Gaetani - di non poter essere presente in prima linea a causa delle noie meccaniche accorse alla mia Ferrari 458 GT3 durante le prove all'Alpe del Nevegal; purtroppo il campionato non è iniziato come speravo, ma son contento di poter seguire i nostri piloti più da vicino, son sicuro si divertiranno anche per me e ci faranno ben figurare». Venerdi 21 Agosto si svolgeranno le verifiche tecniche sportive, sabato 22 ci saranno le due consuete manche di prove e domenica 23 si accendono i riflettori sulla sfida vera e propria con le due manche di gara con orario di partenza prevista per le 9.30.