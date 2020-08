L'accademia di tennis del Plebiscito saluta l'arrivo di Gaia Sanesi

Nasce una collaborazione importante tra l’Accademia del Tennis Plebiscito Padova e la ex-giocatrice professionista Gaia Sanesi, che entra ufficialmente nell’organico patavino in collaborazione con lo staff presente diretto da Andrea Mantegazza.

La Carriera

Gaia, toscana classe ’92, ha maturato nella sua carriera professionistica numerose esperienze sportive all’estero: all’età di 13 anni si è trasferita negli Stati Uniti per allenarsi permanentemente presso la Bollettieri IMG Tennis Academy. Raggiunto un già alto livello di gioco, a 20 anni si è trasferita a Barcellona per migliorare ulteriormente la classifica, dove si è allenata sotto la guida esperta di allenatori come Gonzalo Lopez (allenatore di Medina Garrigues e Ruano Pascual, con cui ha conquistato un oro olimpico a Pechino 2008) e Martin Vilar, con le compagne Anabel Medina Garrigues (b.r. 16 WTA e 11 titoli del circuito maggiore all’attivo) e Alexandra Dulgheru (b.r. 26 WTA e 2 titoli nel circuito maggiore), raggiungendo il suo best ranking di 294 WTA (con vittorie su Lesia Tsurenko, 139 WTA, e Mariana Duque, 66 WTA). Nella sua carriera tennistica, oltre a confrontarsi con metodologie di allenamento diverse e con diverse figure professionali, quali psicologi dello sport, nutrizionisti, preparatori atletici e seguita anche da allenatori come Nick Bollettieri e Thomas Hodgsted (Sharapova, Bouchard, Wozniacki) è scesa in campo opposta, in allenamento e in match, alle migliori giocatrici internazionali quali Ashleigh Barty, attuale n.1 del mondo, Kaia Kanepi, Jelena Ostapenko, Francesca Schiavone, Eugenie Bouchard, Estrella Cabeza, Lourdes Dominguez Lino, Jil Teichman, partecipando anche ai tornei WTA a Rio De Janeiro, Marrakech, Bucarest. Infine, tornata in Italia, si è allenata presso il TC Bonacossa di Milano, sotto la guida di Francesco Zacchia e Danilo Pizzorno.

Titoli italiani

Dal 2016 ha affiancato numerosi allenatori, in accademie italiane e straniere, per apprendere le diverse metodologie di insegnamento a giovani atleti, dall’avviamento fino alla specializzazione, ampliando ulteriormente la propria conoscenza partecipando a percorsi individuali di coaching e corsi PTR. «Sono molto contenta di entrare a far parte dello staff del Plebiscito Padova- commenta Gaia- ho trovato un ambiente stimolante, sportivamente sano, e davvero non vedo l'ora di iniziare a stare in campo con i ragazzi, che in parte ho giá conosciuto». Parla fluentemente italiano, spagnolo ed inglese, ed in carriera ha partecipato agli US Open Junior, raggiungendo il numero 89 in classifica ITF Junior, ha vinto 5 titoli ITF in singolare e 10 titoli ITF in doppio, oltre ad aver conquistato il titolo italiano a squadre di serie A1 nel 2017 e nel 2019, nel 2016 e 2017 è stata insignita della Medaglia di Bronzo al valore atletico Coni e nel 2016 ha conquistato il titolo italiano di doppio, raggiungendo la finale in singolare.