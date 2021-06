A Gaiba i migliori tennisti padovani si sfidano nel torneo internazionale del circuito ITF

Iniziato il main draw di Gaiba, in provincia di Rovigo, il Trofeo Antenore Energia, kermesse su erba naturale del circuito internazionale dell’ITF. Nei giorni scorsi molti i patavini che hanno tentato di entrare nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, ma il tenore del circuito è alto. Lo sanno già eppure ci provano, perché per chi lo fa di professione è un percorso obbligato. Ecco che Gregorio De Gasper, Lorenzo Favero e Giovanni Agostinetto sebbene dopo essersi battuti con gloria, sono usciti al primo turno. Alessandro Ragazzi c’è andato più vicino, dopo aver vinto il primo turno con il 2.1 palermitano Pietro Marino è andato a cocciare con il suo pari classifica veronese Mattia Frinzi. Mercoledì quindi main draw dove entrano in scena i big patavini Luca Giacomini ed il suo compagno di squadra Kirill Kivattsev della Canottieri. Non prima delle 12 Luca Giacomini sarà opposto al ligure Andrea Basso; mezz’ora più tardi il russo Kivattsev con l’austriaco David Pichler. Alle 18 il duo della canottieri che tra un paio di mesi disputeranno il campionato di A2 giocheranno in doppio dopo le ore 18 contro Darderi-Pichler. Per potervi assistere dal vivo bisogna prenotarsi via mail https://join.endu.net/fee/66050.

Gli incontri che si disputeranno nel campo centrale, sono visibili in live streaming sul portale dell'International Tennis Federation; sul canale Youtube del circolo (https://youtu.be/yjUqdQ1d73Q) e dal venerdì alla domenica su SuperTennix, la piattaforma on line della Federazione Italiana Tennis (a pagamento per i non tesserati FIT).

Nel frattempo sono diversi i tornei in corso. All’Atestino di Vighizzolo d’Este Trofeo Ditta Carrera, Roberto Businaro dirige questo Open maschile coordinato da Ettore Zambotto competizione che è giunta ai quarti di finale con gli scontri Leonardo Pepe Marco Carretta, il vincitore incontrerà in numero uno Giovanni Agostinetto; il vicentino Simone Fucile con l’altro vicentino Umberto Rigoni, Alessandro Fornaro con il numero due l’under 18 vicentino Riccardo Campagnola. A Monselice 1° Open maschile trofeo Scandipadova dal 29/5 al 13 Giugno, diretto da Alessandro Visentin con 100 tennisti al via coordinati da Marija Nazarovaite. Questi i quarti di finale: Marco De Rosa del Tc Padova con l’under 18 veneziano Davide Galvanin; il sassarese Leonardo Mazzucchelli con Leonardo Ruzza della Canottieri, il bolognese Francesco Rastelli con il bolzanino Niccolò Toffanin; il veneziano Riccardo Opi con il vicentino Giovanni Peruffo numero due del seeding.