L’università di Padova per la prima volta alle gare universitarie di canottaggio 2021

Tre ori e due argenti totali: ottimi risultati per gli studenti e le studentesse dell’Ateneo patavino che hanno partecipato per la prima volta al Meeting Nazionale di Società, Universitario e Master per il Nord-Est con la società Canottieri Padova

Sabato 27 e domenica 28 marzo, sul canale Ausa Corno di San Giorgio di Nogaro (UD), si è svolto il Meeting Nazionale di Società, Universitario e Master per il Nord-Est al quale hanno partecipato oltre 650 atleti appartenenti a società provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

La presenza dell’università di Padova

Quest’anno, per la prima volta, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) ha approvato, in via sperimentale e per l’anno agonistico 2021, l’organizzazione di un circuito di gare riservate interamente agli atleti universitari. L’Ateneo patavino con la società Canottieri Padova, con la quale collabora ormai da diversi anni, ha partecipato alla prima manifestazione di San Giorgio di Nogaro con equipaggi costituiti da studentesse e studenti iscritti a corsi di laurea dell’Università degli Studi di Padova. L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di promozione del benessere e dello sport in Ateneo.

Un gara tra atenei

Le gare riservate agli universitari hanno visto il confronto tra gli Atenei di Trieste e di Padova e si sono disputate con il 4 con maschile e 4 di coppia femminile al sabato, e con il 4 con femminile e 4 di coppia maschile alla domenica sul campo di San Giorgio di Nogaro.

I risultati

Ottimi i risultati conseguiti dall’Università di Padova: nelle gare maschili ha conquistato 2 ori (quattro di coppia e quattro con) e 1 argento (quattro di coppia) con gli atleti Matteo Malachin, Enrico Candini, Marco Siviero, Edoardo Santi, Tommaso Turato, Vasco Clerici, Francesco Giurisato, Leonardo Merola, Angela Donini; nei femminili ha conquistato 1 oro (quattro di coppia) e 1 argento (quattro con) con le atlete Marina Perissinotto, Chiara Giurisato, Arianna Carletto, Elena Merotto.

I protagonisti

Le studentesse e gli studenti dell’Università degli Studi di Padova:

Angela Donini, Marina Perissinotto, Chiara Giurisato, Arianna Carletto, Leonardo Merola, Matteo Malachin, Vasco Clerici, Enrico Candini, Tommaso Turato, Marco Siviero, Edoardo Santi, Francesco Giurisato, Elena Merotto

Allenatore: Gherardo Gamba

Direttore degli Impianti della Società Canottieri Padova: Rossano Galtarossa

Per maggiori informazioni:

https://www.canottaggio.org/1_news/2021_2news/0329_meeting_veneto.shtml

https://www.canottaggio.org/1_risultati/risultati_2021/1_Meeting_giovanile_sangiorgio/menu.shtml

