Giavellotto: lancio da record per Margherita Randazzo

Lanci da medaglia per Margherita Randazzo. È suo il miglior risultato della squadra di Assindustria Sport ai Campionati italiani invernali di lanci lunghi, in cartellone nel fine settimana appena lasciato alle spalle a Molfetta. I 39.97 metri raggiunti dall’atleta allenata da Luigi Petruzzelli proprio all’ultimo dei sei tentativi della sua serie le hanno regalato il bronzo nel giavellotto giovanile. «All’inizio ho faticato a ingranare, poi sono riuscita a correggere alcuni errori e a ritrovare un po’ delle mie sicurezze tecniche», commenta Margherita, nella vita extra-sportiva studentessa di un liceo scientifico-sportivo a Treviso, con ottimi risultati. «Sinceramente speravo in una prestazione migliore, anche se sono contenta per la medaglia. Ora mi concentrerò sulla stagione estiva, cercando di sistemare le cose che non vanno nell’esecuzione del mio gesto tecnico».

Gialloblù

La sua è la settima medaglia conquistata dal club gialloblù nelle varie edizioni dei Tricolori di questo 2021, dopo le 4 vinte da Fabrizio Ceglie (oro nei 60), Veronica Zanon (oro nel lungo), Federico Camuffo e Rebecca Pavan (entrambi argento nell’alto) a livello under 23, l’argento di Laura Franceschi tra le allieve nel lungo e quello di Matteo Miani nell’asta fra gli Assoluti, tutte indoor.

Molfetta

Ai campionati di Molfetta si sono qualificate però altre due atlete di Assindustria Sport, entrambe finaliste. Sono Anna Bonato, sesta nel martello promesse con 50.10 metri, e la polesana Miriam Taré Bergamo, ottava nel disco giovanile con 40.09 metri. Per tutte e due l’obiettivo è ora quello di migliorarsi nella stagione estiva. Nello stesso weekend si sono messi in luce anche i Master della società, impegnati al Palaindoor di Padova. È il caso di Katiuscia Marchetti, prima nel triplo della categoria SF45 con 9.37 metri, di Giuliana Luisetto, prima nel lungo SF55 con 3.65 metri, e di Maria Eugenia Tosetto, prima nei 1.500 SF65 in 7’46”90. Per tutti un ottimo test in preparazione ai Campionati italiani Master indoor di Ancona, riprogrammati dal 18 al 21 marzo.

Colbachini

Nel fine settimana non si è però solo gareggiato. Lo Stadio Colbachini ha infatti ospitato le elezioni per il rinnovo del Comitato provinciale Fidal di Padova, dove le società rappresentate in assemblea erano 22 (di cui nove per delega) su 32, pari a 686 voti su 787 (87,17%). Il candidato unico alla presidenza Paolo Bianco ha ottenuto 681 voti, pari al 99.27%. Entra in Consiglio provinciale anche Luca Zampieri (309 preferenze), responsabile della gestione del Colbachini e dello staff logistico della Padova Marathon per Assindustria Sport.