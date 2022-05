Ginnastica, a Torino il trionfo della ragazze di Athlegym2008

A Torino i campionati italiani di ginnastica artistica del circuito Acli hanno visto le atlete padovane di Athlegym 2008 piazzare dieci primi posti tra assoluti e attrezzi e una serie impressionante di podi. Risultati che fanno ben sperare anche in vista dei campionati italiani FGI di fine a giugno a Rimini, dove si affronteranno le migliori atleti a livello nazionale.

Ginnastica

Athlegym 2008 nasce vent'anni fa a Selvazzano, con oltre un centinaio le atlete è affiliata alla FGI ma che partecipano anche alle gare del circuito Acli. «E? stata una giornata emozionante, iniziata bene e finita ancora meglio con oltre 10 podi ed ottimi piazzamenti - commenta la Presidente di Athlegym 2008 Barbara Cariali - siamo soddisfatte dei risultati ottenuti che confermano l?impegno delle nostre ragazze e la bravura delle nostre insegnanti Viviana Alverdi, Benedetta Vendramin e Sofia Omologo che hanno accompagnato in gara le atlete».

Athlegym 2008

«Avevamo - sottolinea la Presidente di Athlegym 2008 Barbara Cariali - già ottenuto ottimi risultati alle semifinali ma arrivare a vincere alle Nazionali ci riempie di orgoglio. Gli impegni non sono finiti ed essendoci qualificate anche per le Nazionali di Federazione, tra un mese andremo a Rimini e come ogni anno, cercheremo di portare in alto la ginnastica artistica selvazzanese sicura che le nostre ragazze con passione faranno del loro meglio. Intanto festeggiamo a questa ulteriore vittoria e vi aspettiamo l?11 di giugno al nostro saggio di fine anno, presso gli Impianti sportivi A. Ceron per offrirvi uno spettacolo sorprendente».