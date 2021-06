Ginnastica artistica: quattro podi per le atlete di Athegym2008 al Campionato U.S. ACLI

«E’ stato un anno difficile - commenta la Presidente della Società selvazzanese Athlegym2008, Barbara Cariali - ma le nostre ragazze non si sono mai arrese e nelle gare sia di Federazione che del circuito ACLI hanno raccolto numerosi podi ed ottimi piazzamenti»

«E’ stato un anno difficile - commenta la Presidente della Società selvazzanese Athlegym2008, Barbara Cariali - in cui le nostre atlete non agoniste, hanno dovuto causa Covid sospendere gli allenamenti che invece hanno fortunatamente potuto proseguire, seppur con qualche difficoltà organizzativa, per le nostre giovani agoniste».

Podi

«Le nostre ragazze - prosgue Barbara Cariali - non si sono arrese e hanno affrontato le gare sia di Federazione che del circuito ACLI a testa alta, portando a casa numerosi podi ed ottimi piazzamenti. Domenica scorsa al Campionato U.S Acli, abbiamo conquistato ben 4 podi nella categoria ‘Elite’ con Bianca Cassini, Melissa Marinello, Silvia Bendo, Elena Peruzzo, due podi nella categoria ‘Senior’ con Alessia Peruzzo e Aurora Lovato classificatesi seconda e terza e ancora podi nella categoria ‘Bambine’ quella degli 8-9 anni, con un bel 1° posto di Giulia Zattarin è un 3° di Margherita Bano. Quaranta le atlete Athlegym2008 in gara e, al di là dei podi, tanti sono stati i piazzamenti nelle prime posizioni, coronamento di una passione e di un impegno».

Passione e risultati

«Sono fiera delle mie ragazze e delle insegnanti Viviana Alverdi, Benedetta Vendramin e Sofia Omologo - conclude Cariali - che, nonostante le difficoltà affrontate, hanno sempre con passione supportato Athlegym2008 con successi come questo ed ora, mentre alcune atlete gareggeranno alle nazionali di Federazione che si svolgeranno a Rimini (prima esperienza per le nostre ‘piccoline’ ma di certo emozionante) presso gli Impianti Sportivi Ceron, partiranno il 28 giuno fino al 30 luglio i Gymcamp di Artistica e Danza».