Giro d'Italia: la frazione dello Zoncolan partirà il 22 maggio da Cittadella

Le voci che si rincorrevano da qualche mese hanno trovato una conferma nel pomeriggio di mercoledì quando a Milano è stato presentato il percorso del prossimo Giro d'Italia (edizione 104). La corsa rosa che partirà da Torino l'8 maggio si concluderà tre settimane più tardi nel capoluogo meneghino.

La frazione

Al Veneto sono state riservate tre tappe tra cui quella di venerdì 23 febbraio con partenza da Ravenna e arrivo a Verona sulle orme di Dante Alighieri di cui si celebrano i 700 anni dalla morte. Il giorno successivo, sabato 24 febbraio, è in cartello una delle frazioni più attese con la Cittadella-Monte Zoncolan (205 chilometri). La giornata partirà con lo start in centro al paese: la carovana poi si trasferirà nel Trevigiano attraversando Castelfranco, Montebelluna, Volpago, Conegliano, San For, Orsago e Cordignano in attesa dell’ingresso nella provincia di Pordenone prima di scalare il "Keiser", una delle salite più dure d'Europa (picchi ad oltre il 27%), dove davvero si capirà chi può vincere il Giro 2021.

Le montagne

Domenica la corsa si fermerà in Friuli per la Gorizia-Gorizia mentre lunedì 24 maggio è in programma la Sacile-Cortina, tappone dolomitico che affronterà negli ultimi chilometri in rapida successione la Marmolada col Fedaia, il Pordoi e il Giau.