Grande successo per la quinta edizione della Padova Water Marathon. Oltre 1000 partecipanti tre le acque fluviali della città!

Grande successo per la quinta edizione della Padova Water Marathon, la manifestazione organizzata dalla Canottieri Padova che valorizza il patrimonio fluviale storico e culturale della città. Tutto si è svolto tutto in una giornata, domenica 5 maggio e tutte le partenze dell’iniziativa sono avvenute dalla sede della Canottieri (Via Polveriera 3). Due gare agonistiche, una gara amatoriale e under14. Novità gara internazionale agonistica di Sup (Stand Up Paddle)

"Questa iniziativa ha un significato molto importante per la Canottieri. Rappresenta l'opportunità di comunicare alla città e alle istituzioni l'importanza di alcune discipline sportive - afferma il presidente della Canottieri Padova, Andrea Massaggia. Negli anni passati, queste discipline sono state un po' trascurate, ma questa manifestazione mira a coinvolgere ragazzi, cittadini e appassionati per avvicinarli a questa disciplina. Alcuni padovani potrebbero non essere a conoscenza del fatto che a pochi passi da casa esiste una struttura importante con oltre cento anni di storia, che ha formato campioni olimpici e si impegna quotidianamente nello sviluppo e nella pratica di questa attività. Un ringraziamento al Comune di Padova, alla protezione civile e al Genio Civile e a tutti i partner per aver collaborato nella realizzazione dell’evento "

"È stata un'esperienza emozionante vedere e vivere la nostra città da una prospettiva completamente nuova. Ammirare la Specola, il Portello, le mura e navigare sul Bacchiglione è stato semplicemente meraviglioso! Questa bellezza travolgente ha reso insignificante qualsiasi fatica. - commenta l’assessore allo sport Diego Bonavina - L'Amministrazione è impegnata a sviluppare e realizzare iniziative finalizzate al miglioramento del benessere e della salute dei cittadini, e questo evento rappresenta un ulteriore passo in questa direzione".