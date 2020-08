Da Polverara alla Nazionale di hockey su ghiaccio: il sogno di Linda Salmaso si è avverato

14 anni, e un talento innato: Linda Salmaso è la prima ragazza padovana a essere convocata nella Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio Under 18.

Linda Salmaso

Residente a Polverara, la piccola Linda ha mosso i primi passi sui roller, nella squadra dei Fox Legnaro, provando come curiosità, potremmo dire un po’ per gioco. Ma la vera passione per l’hockey è nata quando ha scoperto che a Padova c’era una squadra di hockey sul ghiaccio. Ed è stato amore a prima vista per il ghiaccio, tant’è che da quel momento non ha più voluto tornare all’hockey inline. Da Padova, dove ha giocato la stagione invernale dell’anno 2014/15, all’età di otto anni, ha deciso di continuare a giocare nella squadra del “Tre Cime Auronzo hockey” per le successive tre stagioni invernali, fino alla primavera del 2018. Per fare ciò Linda ha continuato ad allenarsi durante la settimana, riuscendo a conciliare impegni sportivi e scolastici. Con questa squadra, alla quale Linda dichiara di essere sempre legata, sotto la guida dell’allenatore Mike Zandegiacomo Caneva è riuscita ad ottenere varie soddisfazioni. Ora Linda Salmaso milita nell’U.S.G. Zoldo.

Convocazione

I genitori di Linda raccontano la gioia della convocazione: «Un giorno, poco dopo che Linda aveva finito la classe terza media, ci è arrivato un messaggio in cui la signora Evi Zelger (Team leader della nazionale under 18), ci informava, di aver avuto il nome di Linda dal coach Massimo Fedrizzi perché avrebbe avuto piacere di inserire Linda nelle attività della nazionale femminile dell’hockey su ghiaccio. Il primo momento di perplessità è subito svanito quando abbiamo parlato con Evi e abbiamo capito che stanno cercando di lavorare in previsione sia ai mondiali che si terranno a Gennaio 2021 sia alle future Olimpiadi del 2026, per tale motivo hanno piacere di arruolare ragazzine che hanno voglia di impegnarsi. Una volta detto a Linda c’è stato un grandissimo entusiasmo e, vederla carica con la ritrovata voglia e passione per lo sport che pratica fin da piccolina, ci ha riempito di felicità. Grazie a Mike sia Linda che i fratelli hanno imparato a stare con gli altri, oltre che le regole del gioco, ed è questo il vero successo degli sport di squadra. Con l’intero staff dello Zoldo c’è un bellissimo rapporto basato su stima che crediamo reciproca. Si dedicano anima e corpo per la squadra e per far allenare i ragazzi, anche ospitandoli a casa purché dare loro la possibilità di essere allo stadio quando si può. Non possiamo che continuare a ringraziare tutti quelli che danno la possibilità a questo bellissimo sport di crescere e farsi conoscere».