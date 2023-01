I tifosi gli scrivono, Oughourlian risponde: «Continuerò a prendermi cura del Padova»

Una lettera aperta, quella scritta dai tifosi di Appartenenza Biancoscudata, che mette in fila quelle che sono le criticità evidenziate in una stagione che rischia davvero di essere fallimentare.

La lettera

«Sportivamente parlando, siamo decimi in classifica con 29 punti dopo ben 21 partite giocate, con ambizioni ben lontane dagli obiettivi dichiarati in estate ed una gestione a dir poco confusionaria. Emotivamente parlando invece, siamo un pò giù di morale», scrivono i tifosi al patron del Calcio Padova. Non è solo dal lato tecnico, la delusione. C'è anche la questione stadio che non lascia tranquilli i tifosi: «Sono 30 anni ormai, che passiamo le nostre domeniche, o sabati, o quel che è tra lo stadio più brutto d’Italia e campetti di periferia sparsi qua e la. Pensa che stavamo per avere dopo tanto tempo (quasi 30 anni!!!) una curva tutta nostra, a bordo campo, pronta ad accoglierci per far sentire migliaia di urla di incitamento ai giocatori in campo, quelli con la maglia biancoscudata. E invece arriviamo a un centimetro dal traguardo e poi pufff… succede qualcosa e la magia finisce». I tifosi vogliono sapere dalla proprietà quali sono le intenzioni: «Però adesso abbiamo bisogno di sapere: che intenzioni hai con la nostra squadra? Caro Joseph, sul serio, abbiamo bisogno di parlarti e di capire se sei al corrente di cosa sta succedendo al nostro amato Calcio Padova, e perché no, pensare insieme a qualcosa di diverso, più innovativo, un assetto più moderno, un azionariato diffuso per esempio, perché no?».

La risposta

La risposta della proprietà non si è fatta attendere. Ecco cosa ha risposto Oughourlian ai tifosi: «ho letto con grande attenzione il vostro accorato appello. L'ultima volta che ci siamo incontrati mi ero ripromesso di venire a Padova almeno una volta all'anno e mi rendo conto di essere in ritardo di qualche mese. Purtroppo, i miei impegni sia in Amber Capital che nel gruppo editoriale Prisa mi portano a essere costantemente in viaggio, ma questo non vuol dire che io non segua con grande vicinanza e quotidianamente tutto ciò che riguarda il nostro Padova». Il proprietario mira a rasserenare gli animi, anche a seguito degli scezi in tribuna tra il direttore Mirabelli e un tifoso, non ci si può nascondere, la situazione è complicata: «Il Calcio Padova è e rimane un tassello importante all'interno dei miei investimenti nel mondo del calcio, sin dal mio arrivo vi ho promesso che me ne sarei preso cura e penso di avervelo dimostrato anche nei momenti più complicati. Sono consapevole del fatto che voi tifosi avete grandi aspirazioni per il nostro biancoscudo e che possano esserci stati momenti di frustrazione per traguardi che inseguiamo da tempo o per errori che anche noi commettiamo, ma vi chiedo di avere fiducia in me e nel nostro progetto, e soprattutto nelle persone che lo stanno portando avanti, secondo le direttive con me condivise. A metà febbraio vi verrò a trovare e in quella occasione avremo il tempo di salutarci, incontrarci e di parlare di persona del futuro e dei temi che, vi ribadisco, sono cari a voi quanto a me, appianando anche eventuali incomprensioni e confrontandoci nel massimo rispetto, che da me avrete sempre».