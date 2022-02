Il Padova di Oddo parte col piede giusto

«Mancano ancora tante partite, se loro non perderanno punti per strada affronteremo con determinazione i playoff. Secondo mister Oddo possiamo migliorare, in due giorni ci ha già dato delle idee e adesso abbiamo una settimana per lavorare bene», ha detto capitan Ronaldo a fine partita. Segno che il cambio tecnico potrebbe non essere stato un azzardo. Con due gol nel primo tempo il Padova regola la pratica Pro Sesto in un pomeriggio dove, all'Euganeo, le attenzioni erano tutte per Mister Massimo Oddo. Un bel primo tempo dovrebbe permettere di passare i successivi 45 minuti in tranquillità ma il Padova anche questa volta riesce a complicarsi la vita e c'è stato da soffrire anche questa domenica. Le reti: Ronaldo su rigore al minuto 19, concesso per un fallo su Bifulco che poi al 31° raddoppia. Nella ripresa il gol della Pro Sesto con Cerretelli al 32°.