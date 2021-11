Il Padova espugna il Garilli, stop del SudTirol in casa

Una partita che in realtà non ha mai avuto storia, con un Padova che dai primi istanti si vede che vuole far sua la gara.

La partita

La apre subito all'8° minuto Chiricò con una delle sue magie, un tiro imprendibile dopo aver messo a sedere due avversari. Al 36° arriva il raddoppio di Ceravolo dopo un'azione insistita dei biancoscudati. Il primo tempo si chiude 0 a 2 senza correre alcun rischio. Nella ripresa, al 27°st il terzo gol di Jelenic su assist di Ceravolo. Arriva anche il punto della bandiera per i padroni di casa, che segnano al 38°st grtazie a un colpo di testa di Raicevic. Tre punti d'oro considerando che il SudTirol si fa rimontare in casa, e al minuto 87 incassa il gol che oltre a far felice i tifosi della Feralpisalò fanno contenti anche i biancoscudati.