Il Padova espugna Vercelli e va a meno due dal SudTirol

Ventinovesimo risultato utile consecutivo, settima vittoria consecutiva. La cura Oddo funziona eccome, a meno due dalla vetta quando mancano tre giornate al termine. Un gol di Chiricò permette di espugnare Vercelli.

Meno due

Santini protegge, la serve a Jelenic che in due tocchi innesca Chiricò che la mette deciso di piatto. E il Padova, che ha pure sofferto a fine primo tempo, trova il gol con il suo uomo migliore. Ma gran lavoro di Santini che entrato al posto di Ceravolo ha, con la sua giocata, innescato il contropiede perfetto. Decimo gol per Chiricò in questo campionato. Il SudTirol intanto impatta 1 a 1 in casa con il Lecco, una buona notizia per i biancoscudati.

Oddo

Nessun entusiasmo ma qualche certezza in più. Nonostante il cammino straordinario da quando siede sulla panchina del Padova, Mister Oddo non si lascia prendere da facili entusiasmi. «E’ cambiata una cosa, adesso siamo padroni del nostro destino. Guardiamo solo a noi, pensiamo alla finale di Coppa Italia a cui teniamo». Una parola la spende per chi non fa mai mancare il supporto: «Ringrazio i tifosi che oggi si sono sentiti. Volevamo riportare un po’ di entusiasmo, adesso spero di avere una marcia in più anche dalla parte della gente». Per quanto riguarda il suo lavoro, precisa di non essere sorpreso dei risultati: «Io ci ho sempre creduto, ho firmato per quattro mesi e sin da quando sono arrivato ero determinato a raggiungere il risultato. Sono contento perché abbiamo ritrovato un Valentini che sembra Nesta, Monaco ha fatto una grandissima partita, Terrani entra e fa il suo dovere. In questo momento la squadra ci ha creduto e ci crede ancora di più. Si sentono tutti utili e nessuno indispensabile”