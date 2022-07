Il Padova presenta la seconda maglia rossa che "cita" Prato della Valle

Dopo aver svelato la nuova ‘Home’ per la prossima stagione, Calcio Padova e Macron, partner tecnico dei biancoscudati, hanno presentato anche la maglia ‘Away’ che la squadra indosserà nel corso del prossimo campionato di serie C. La seconda maglia è un omaggio alla città patavina e ai suoi luoghi più significativi. La squadra la indosserà nell’esordio stagionale ufficiale di preliminari di Coppa Italia di domani sera 31 luglio contro il Bari allo Stadio Arechi (Salerno)

Versione Away

La versione “Away” con il collo a polo bianco con sottile linea rossa sul bordo e chiusura a tre bottoni, è un omaggio alla città che la squadra rappresenta e ai suoi luoghi simbolo. La maglia è rossa e nella parte frontale e sulle maniche è caratterizzata da una grafica, tono su tono, che rappresenta la mappa della città patavina con evidente, in basso a sinistra, l’ellisse con croce nel mezzo di Prato della Valle, iconica piazza cittadina, le cui coordinate geografiche, 45° 23’ 54” N / 11° 52’ 35’’ E, sono stampate in bianco nel retrocollo esterno. Il backneck è personalizzato con il logo della squadra e la scritta Bianco Scudati. Sul petto in bianco il Macron Hero e a sinistra lo stemma del Calcio Padova. I pantaloncini e i calzettoni sono rossi, questi ultimi con una banda bianca orizzontale al centro. Le maglia ha una vestibilità Slim Fit, il principale tessuto utilizzato è Gotex e la presenza di inserti in mesh assicurano al capo leggerezza e perfetta traspirabilità.

Valentini

Il Calcio Padova nel frattempo ha formalizzato il prolungamento del contratto del difensore argentino Nahuel Valentini fino al 30 giugno 2023.