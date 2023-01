Il Padova torna alla vittoria: 3 - 0 in casa della Pro Patria

Una partita, la trasferta di Busto Arsizio, che il Padova ha fatto capire da subito che la voleva fare propria. Tanta determinazione e chiarezza di idee non si vedeva da molto tempo, fa quasi più piacere del risultato che, è chiaro a tutti, ci voleva proprio.

La partita

Si mette subito sui binari giusti, soprattutto quando al 17esimo del primo tempo il difensore Lorenzo Saporetti viene espulso per fallo da ultimo uomo su Russini. Da quel momento si è cercato di approfittare della superiorità numerica senza però riuscirci, fino a quando Valentini trova la giusta deviazione di testa su un calcio d'angolo. Il secondo tempo è un monologo biancoscudato, che spreca con De Marchi una occasione colossale, poi lo stesso attaccante è sfortunato di testa quando colpisce il palo. Si cerca il raddoppio, memori delle ultime partite in cui non chiudendo il match la squadra è sempre stata ripresa. E' il minuto 73 quando Jelenic raddoppia. Il 2 a 0 per i biancoscudati arriva con un tocco ravvicinato del centrocampista che riceve palla al limite dell'area piccola. Nel recupero arriva anche il 3 a 0 a firma di Radrezza con un bel diagonale.