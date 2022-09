Il padovano Chiffi scatena le ire di Mourinho

E' una furia José Mourinho al termine della partita persa dalla sua Roma contro l'Atalanta. Una sconfitta probabilmente immeritata vista la mole di gioco e di occasioni prodotte dai suoi. Bersaglio del portoghese l'arbitro padovano Daniele Chiffi. A far andare su tutte le furie l'allenatore dei giallorossi sono due episodi in cui è coinvolto Zaniolo. Il secondo ha portato all'espulsione del tecnico quando correva il minuto '55. Ma è quanto accaduto nel primo tempo a far arrabbiare il tecnico giallorosso.

Mou vs Chiffi

Al termine della partita Mourinho ha spiegato che ha cercato un chiarimento con il direttore di gara padovano: «Sono andato dall'arbitro per chiedergli perché non ha dato rigore nel primo tempo». In quell'occasione il giallorosso Zaniolo è trattenuto e poi colpito da un avversario, ma lui non cade e seppur in equilibrio precario cerca di favorire un compagno. Il giocatore resta in piedi ma il danno subito è evidente: «Gli ho detto che voglio essere il migliore allenatore possibile, dicendo ai miei di non buttarsi se possono continuare l'azione, gli ho chiesto se sia impossibile dare un rigore se il giocatore non si butta per terra. Se mi risponde di sì, io cambio il mio allenamento coi miei giocatori e dico loro di buttarsi». Il portoghese insiste sul punto: «C’era un rigore chiarissimo su Zaniolo nel primo tempo. Ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita, se un arbitro mi dice che non c’è mai rigore se un giocatore non si butta, allora devo dire ai miei giocatori di buttarsi. Gli ho chiesto di dirmi il motivo perché non ha dato rigore, ma Chiffi non mi ha risposto obiettivamente», ha spiegato stizzito Mourinho. Riferendosi a Chiffi ha raccontato: «Ha detto che è una questione di interpretazione. Per me non è interpretazione, è rigore è basta. Il giocatore prosegue l’azione, poi viene trattenuto ed è rigore. Se dobbiamo fare i pagliacci e dobbiamo far finta di stare in piscina, devo cambiare stile di allenamento», ha detto con sarcasmo Mourinho.