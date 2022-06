Il Palermo aspetta il Padova con un nuovo proprietario: lo sceicco Mansour

Il Palermo ha un nuovo proprietario. Lo anticipa PalermoToday con dovizia di particolari. Secondo quanto appreso da PalermoToday l’accordo per la cessione del club rosanero al City Football Group - che fa capo allo sceicco Mansour - c'è già. E l’annuncio è imminente, forse addirittura lunedì. Nei giorni scorsi sarebbe stato già firmato il preliminare di vendita per il passaggio della società di viale del Fante agli sceicchi, proprietari o azionisti di dieci squadre in giro per il mondo, su tutte il Manchester City. Fortuna vuole che non avrà il tempo di fare nessun acquisto, ma quello dello sbarco di Mansour nel calcio italiano fa intuire che per il calcio a Palermo comincia una nuova era. Da lunedì prossimo però.

Diretta tv

Chissà se questo inciderà e gaserà ancora di più il pubblico di casa. Quella del Barbera sarà una bolgia, lo sanno bene i biancoscudati. Una partita che già aveva il suo appeal, poi dopo questa notizia tutto è ancora più amplificato. Intanto è stato spostato l'orario della partita. Il calcio d'inizio infatti, di Palermo-Padova, finale di ritorno della finale playoff per la promozione in Serie B verrà posticipato alle ore 21.15, per esigenze televisive. La daranno in diretta sia Rai 2 che Sky che Eleven Sport. Se già non era una partita come le altre prima, figuriamoci ora. La febbre a Palermo sale. Da Padova arriveranno in trecento a sostenere la squadra di Oddo. A Palermo, nella giornata di lunedì, si è registrata una media di 240 biglietti al minuto e fino a 9.000 utenti contemporaneamente connessi al secondo. Sono i numeri del sito Vivaticket che oggi, in circa due ore, ha venduto tutto i biglietti disponibili per la sfida Palermo-Padova di domenica sera allo stadio Barbera.

Padova

Per quanto riguarda la squadra Oddo potrà quasi certamente contare su Simone Della Latta, che a inizio settimana aveva accusato un affaticamento muscolare mentre invece niente da fare Karamoko Cissé che si aggiunge a Busellato che è fuori da un po'. Il Padova non potrà neppure contare sullo squalificato Ajeti.