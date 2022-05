Il pareggio play-out non basta, si decide tutto a Malo

All?inizio la Cellini sembrava spacciata. Ha fatto solo 3 gol nei primi 20 minuti e Mezzocorona è scappata anche a più 5. Poi, ad inizio secondo tempo, le patatine hanno accorciato e superato le avversarie, brave a non demordere e a tenersi sempre a contatto.

Due finali

Reduci da gara 1 persa e la squalifica di un turno per Bevelyn Eghianruwa, Padova doveva solo vincere per giocarsi almeno gara-3 domenica sera sempre al ?Palafarfalle?. Così non è, nonostante una grandissima prova corale. Perché, solo per il 20-20 contro Mezzocorona ci è voluta un?impresa da Serie A. La stessa Serie A1 che bisognerà difendere nella serie decisiva di play-out. Due finalissime contro Malo. Prima a casa delle vicentine mercoledì, poi domenica al Palafarfalle.

Tabellino

Padova: 3 Djiogap Yvana, 4 Djiogap Carelle r(6), 9 Nitcheu Noemi, 10 Aroubi Sara r(3), 12 Zannoni Marta, 14 Djiogap Vanessa r(5), 15 Broch Martina, 17 Meneghini Giorgia r(2), 18 Aroubi Fatima, 19 Prela Angela, 20 Eghianruwa Serena, 21 Zerbinati Linda, 22 Enabulele Sonia, 33 Maffo Kamga Liliane r(4).

All: Saadi Abderrahman

Mezzocorona: 3 Terrana Enrica, 4 Gislimberti Aurora r(7), 5 Fusina Giorgia, 9 Betta Martina, 11 Agostini Debora, 12 Pedron Elena, 13 Saranovic Ana r(5), 16 Ratsika Niki, 19 Vegni Violetta, 21 Battisti Gaia, 22 Dallavalle Luisa r(2), 27 Verones Giada, 33 Italiano Eleonora r(2), 44 Girlanda Emma, 46 Pilati Marika, 82 Campestrini Annachiara r(4).

All: Giovannini Sonia